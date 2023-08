Ozono, doppiato a Padova il limite annuale di giorni di sforamento

«Dall’11 agosto l'Ozono ogni giorno ha superato il limite di legge che è di 120 microgrammi per metro cubo. Ieri l'inquinante ha doppiato i giorni di sforamento consentiti in un anno»: a dichiararlo è Lucio Passi, responsabile delle politiche antismog di Legambiente Padova.

Ozono

Il 24 agosto sono stati registrati dalla stazione di rilevamento Arpav della Mandria, rappresentativa della media cittadina, ben 50 superamenti. Seguono la centralina di via Carli, con 46 superamenti e quella di via Internato Ignoto con 42. L'ozono si forma quando alcuni inquinanti prodotti principalmente dai processi di combustione, come il traffico, reagiscono dall'intensa luce solare: infatti l'inquinante funesta i mesi estivi. Ad aggravare la situazione nelle aree urbane è sempre più diffuso e frequente il fenomeno delle “Isole di calore”, che insieme all’alta pressione atmosferica rallenta la dispersione dell’ozono. D'estate, al di sopra delle città ristagna una cappa d'aria surriscaldata di non più di 200-300 metri di spessore, una vera e propria isola di calore che si forma grazie al maggiore assorbimento di energia solare garantito da asfalto, calcestruzzo, mattoni e cemento. L'aria immobile dell'isola di calore e il tappo dell'alta pressione intrappola l’inquinante che così resta più a lungo nell’aria che respiriamo. «È scientificamente provato - continua Passi - che l’isola di calore è resa più intensa dalla ridotta estensione di superfici evaporanti, come prati ed alberi. È il caso di Padova: in molti rioni o in aree territorialmente più grandi come il centro storico il verde pro capite è al di sotto degli standard urbanistici. Ozono e ondate di calore, aggravate dal fenomeno delle isole di calore urbane, sono un cocktail micidiale, perché entrambe colpiscono le fasce più fragili dei cittadini: soggetti con patologie polmonari e cardiologiche, anziani e bambini, senza dimenticare chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto. Durante le ondate di calore l’ozono aumenta i danni provocati dalle stesse».

Legambiente Padova

Secondo Legambiente “è evidente che la creazione di un ampio, continuativo e capillare sistema del verde dev'essere una priorità per Padova.Un sistema che crei nuovi grandi parchi urbani e periurbani collegando attraverso un insieme di reti ecologiche tutte le aree verdi esistenti, aumentando al contempo la superficie urbana dedicata a verde ed alberi. Conclude Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Padova: «Nel contrasto a ozono e isole di calore I risultati migliori si ottengono infatti piantando cinture verdi alberate attorno alle città, ovvero creando parchi periurbani e green belt, da preferire ad una equivalente superficie verde frammentata, perché movimentano più aria.Tutte le città che hanno una vera cintura verde hanno un clima più favorevole perché in assenza di vento vero e proprio si forma - tra la zona verde, più fresca, e quella cementificata, più calda - un venticello termico capace di diminuire significativamente l’ozono e gli effetti dell’isola di calore. Il progetto per la green belt a Padova c’è già, quello per il Parco Agro Paesaggistico Metropolitano tra il Brenta e il Bacchiglione, sottoscritto da Padova e Comuni contermini. Va ripreso subito e implementato. I primi nuovi grandi parchi urbani non possono che sorgere nell’area dell’ex caserma Prandina come e al Basso Isonzo, come chiedono da anni decine di realtà ambientaliste e non solo».