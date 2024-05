Sfratti, a rischio oltre 3 mila famiglie: «Ater rassicura, ma mette da parte i fondi per gli avvocati»

I Comitati Inquiline delle case popolari denunciano la gravità dell'attacco al diritto alla casa da parte di Ater. A rischio sfratto ci sarebbero 3.320 famiglie, oltre il 21% degli assegnatari, che non sono riuscite a pagare i canoni, ma soprattutto le spese esorbitanti causate spesso dalla mancanza di manutenzioni, messa a norma, impianti vecchi, gestioni non sempre trasparenti. «Mentre il presidente di Ater Padova rifiuta di incontrare le rappresentanze degli inquilini e dice di non preoccuparsi, la dura realtà è un'altra: per recuperare gli oltre 3 milioni di euro di presunti crediti, nel bilancio preventivo ha stanziato fondi per avvocati che hanno già avviato le procedure legali per circa 500 famiglie, con la previsione di sfrattarne almeno 40 entro fine 2024 - sostengono dai comitati - Nel frattempo, Ater Padova continua a prevedere utili, oltre 19 milioni di Euro, su cui pagare quasi 1,5 milioni di euro di imposte che, invece, potrebbero servire per fare le manutenzioni. Si tratta di un dato scandaloso, se si pensa al nuovo balzo di 170 alloggi sfitti, dai precedenti 1.313 a ben 1.483. La giustificazione che si tratterebbe di alloggi in parte in via di sistemazione non regge, anzi. Un esempio: i 63 alloggi del Quartiere Caduti della Resistenza fatti sgomberare in fretta e furia ad ottobre 2022 sono un grido di denuncia: 19 mesi dopo non c'è nemmeno un cartello di inizio lavori».

I dati

«Con questi dati, nessuno racconti la frottola che la colpa della lunghezza delle graduatorie è causata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato l'ingiustizia del requisito della permanenza in regione per poter partecipare ai bandi - proseguono - Anzi, il presidente di Ater Padova provi a spiegare questi fatti alle oltre 1.800 famiglie in graduatoria per una casa popolare a Padova. E' questa invece l'applicazione pratica in salsa veneto-padovana dello smantellamento dell'edilizia residenziale pubblica perseguita dal governo Meloni che, mentre vuole aumentare le spese per le armi e la guerra, ha tagliato tutti i fondi per il settore. Sta ad Ater, Comune, Prefettura di Padova rispondere alla richiesta di incontrare le rappresentanze degli inquilini per trovare una soluzione che dia serenità alle famiglie minacciate da sfratto e un futuro all'edilizia residenziale pubblica. Continua, con ancora maggiore forza e determinazione, la mobilitazione per unire tutti i settori colpiti dalla crisi abitava: inquilini delle case popolari, sfrattati, studenti, pignorati dalle banche».