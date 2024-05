Custode cardipatico sfrattato dalla casa popolare, la rabbia dei comitati: «Mai più casi simili»

Nella mattinata di oggi, 21 maggio, in via Pizzamano, la polizia locale è intervenuta sfrattando dalla sua abitazione - una casa di proprietà del Comune - un uomo di 57 anni, cardiopatico e con tre bypass. Lo sfratto è avvenuto mentre l'uomo si trovava al lavoro, impegnato nella custodia di un parco comunale, senza alcuna comunicazione preventiva.

«Non ci sono parole per commentare quanto è accaduto. Nessuna ragione di natura "legale" può consentire questo modo di agire - commentano dallo sportelli degli Inquilini - .Non è accettabile che si calpesti in questo modo chi si trova in condizioni di fragilità per le precarie condizioni materiali e di salute. In una città dove il bisogno di nuovi alloggi pubblici cresce, dove gli affitti sono ormai insostenibili per studenti e lavoratori, dove la rendita immobiliare la fa da padrona, invece di aprire una dura battaglia contro l'Ater che vende e lascia deperire, chiuse, un numero crescente di case popolari, il Comune agisce con durezza contro persone in evidenti condizioni di fragilità. Fatti come quello accaduto oggi non si devono ripetere».