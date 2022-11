Il sottosegretario Sgarbi: «Sostituire con una copia la statua del Gattamelata? Assolutamente no»

Il Delegato Pontificio al Santo, mons. Fabio Dal Cin, aveva annunciato a gennaio che la statua equestre, opera di Donatello, sarebbe stata sostituita da una copia, e trasferita al Museo della Basilica di Sant'Antonio, con il contestuale restauro dell'originale, danneggiato dal maltempo e dal guano dei piccioni, operazione dal costo stimato di circa 2 milioni di euro.

Sgarbi

Sottolineando che «ogni buona manutenzione va perseguita», Sgarbi esclude l'autorizzazione ministeriale alla realizzazione di una copia: «La resistenza nei secoli del capolavoro di Donatello - evidenzia Sgarbi - è sufficiente a escludere questa eventualità». Per non essere frainteso, il neo sottosegretario alla cultura rincara la dose: «Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale». Lo afferma in una nota il Sottosegretario alla Cultura, con delega alla conservazione del patrimonio artistico, Vittorio Sgarbi, a proposito delle ipotesi per il restauro del monumento al Gattamelata nel sagrato della Basilica del Santo, a Padova.

Replica

Immediata la replica dalla segreteria del Vescovo di Padova: «La Delegazione Pontificia, come comunicato, sta facendo svolgere approfondite analisi e rilievi sul monumento equestre al Gattamelata di Donatello. Solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore - dichiara l’arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio per la basilica di Sant’Antonio in Padova - Solo in seguito ad un quadro scientifico inoppugnabile, che certifichi lo stato di salute dell’opera, potranno essere prese decisioni, in sinergia con tutte le autorità competenti. Lo stesso spostamento della statua per proteggerla, come avvenuto per altri monumenti di importanza capitale, ad esempio il Marco Aurelio del Campidoglio, è al momento solo un’ipotesi di lavoro, tra quelle possibili, segnalata da molti specialisti come necessaria per salvare l’opera. La copia del Gattamelata, comunque condotta con tecniche non invasive, resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzione poste a tutela del bene culturale».

Colasio

Sulla vicenda abbiamo sentito cosa ne pensa l'assessore alla cultura di Padova, Andrea Colasio, che Sgarbi lo conosce molto bene: «Il parere di Vittorio - lo chiama amichevolmente così - è sempre importante, utile e proficuo. E' evidente che in materia di tutela non esistono dictat imperiali ma un serio confronto di metodo», precisa, per poi aggiungere «che rimane un serio problema di tutela. Prima però di un'attenta analisi dell'opera di Donatello non possiamo sapere in che stato davvero si trova. Sulla questione della sostituzione l'assessore spiega che «non serve un'autorizzazione per una copia». Per l'assessore non c'è nessuna polemica o scontro, anzi è una opportunità per unire intelligenze e come agire nel migliore dei modi nell'interesse comune, quello di salvaguardare l'opera di Donatello: «Esistono illustri precedenti di restauri effettuati nel modo prospettato dal vescovo, una modalità tra le altre con cui si realizza la tutela. Un confronto aperto, ben venga», dice sorridendo l'assessore. «Il sottosegretario Sgarbi credo tutto voglia fare meno che questo, uniformarsi a una logica autoritaria e burocratica, non è assolutamente nel suo stile, di questo ne sono certo».