Lo Sherwood: «Non servono ordinanza antivetro, non vendiamo bottiglie dal 2000»

Dopo la notizia dell'ordinanza antivetro firmata dal sindaco Sergio Giordani, che vieta la vendita di bibite in vetro all'interno dello Sherwood Festival, dall'organizzazione della kermesse arriva una puntualizzazione: «L’organizzazione tiene a ricordare che, da quando la manifestazione ha sede al Park Nord dello Stadio Euganeo (dal 2000), non vengono vendute all’interno dell’area bottiglie in vetro, per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che ogni anno attraversano la nostra manifestazione».

«Le bevande in vetro vengono versate dal nostro personale in bicchieri in Pla, acido polilattico derivato da uno zucchero naturale che si estrae dal mais, che possono essere così conferiti nell'umido - prosegue la nota - .Dal 2018, anno di nascita della campagna Sherwood Changes For Climate Justice, quindi ormai da sei anni, il festival è completamente plastic free. Cogliamo l'occasione per rilanciare la campagna che ci impegna a diventare un festival “climate positive” entro il 2030». Maggiori informazioni qui.