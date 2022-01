Si allungano i tempi per rientrare a scuola dopo la quarantena. Non basterà più l'esito negativo del tampone

Non basterà più il tampone negativo per ritornare a scuola dopo essere stati positivi al Covid o in quarantena. Seervirà infatti un certificato del pediatra o del Sisp che attesti la guarigione. I bambini senza certificato quindi non saranno ammessi, mentre dal canto loro la scuola e gli asili non saranno tenuti a verificare le motivazioni del rilascio del certificato. Questo quindi potrebbe complicare e allungare i tempi di rientro post-Covid e quarantena, già lunghi per via dei ritardi del Sisp dovuti agli attacchi kacker. Soprattutto a cavallo del weekend, quando contattare il proprio pediatra è più difficile. I genitori hanno trovato oggi 17 gennaio l'avviso fuori dall'ingresso delle scuole, firmato dal Servizio politiche scolastiche del Comune, che però non ha fatto altro che applicare l'ultimo decreto legge.