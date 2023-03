Siccità, la situazione è grave. L'allarme del Consorzio: «Serve acqua dal Leb al Bacchiglione»

«Chiediamo di avere 5 metri cubi al secondo dal Leb, se ne ha a disposizione. L’estate scorsa le aveva, ma non ci sono state date perché si sono mantenuti i regimi tradizionali». Le parole sono di Francesco Veronese, direttore generale del Consorzio di bonifica Bacchiglione, ente gestito dalla Regione, che durante la commisione consiliare convocata d'urgenza mercoledì pomeriggio, ha lanciato un appello alla Regione. Appello colto dal vicesindaco Andrea Micalizzi, che ha poi rilanciato l'appelli rivolto al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore all'ambiente regionale, Gianpaolo Bottacin.

Micalizzi

«L’acqua è un bene prezioso e di tutti - spiega Micalizzi - .Oggi la coperta è corta e serve una distribuzione responsabile che tenga conto di questo equilibrio mutato. Padova è stata l’unico capoluogo ad avere i canali in secca in centro abitato, ed è nostro dovere porre l’attenzione, in maniera costruttiva, sulla prossima estate. Chiediamo quindi un tavolo con la regione per ragionare sulle prospettive possibili compresa la proposta del Consorzio di bonifica».

La situazione

I canali sono sotto qualsiasi media storica e la portata è al di sotto del 50 per cento già prima dell'inizio della stagione irrigua. Non piove mai e i rischi sono: igienico sanitarie, ambientali, economiche e sui servizi. Oggi c'è stata l'inaugurazione del Leb (foto in alto). Parliamo del principale canale irriguo del Veneto che potrebbe portare acqua nel Bacchiglione. E' un canale artificiale che preleva le acque dell'Adige dal canale di scarico della centrale Enel (ex Sava) di Zevio, a Belfiore d'Adige e poi la immette nel fiume Guà a Cologna Veneta.

Zaia

All'inaugurazione c'era il presidente della regione, Luca Zaia