Risorsa idrica, sinergia Veneto-Trentino contro la siccità

«Continua il lavoro sinergico fra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento: mi sono sentito anche oggi con il Presidente Fugatti, con il quale sin dall’inizio di questa nuova emergenza siccità abbiamo impostato un lavoro basato sulla massima condivisione progettuale. Tempi difficili, come questo, impongono di affrontare i macro-problemi sviluppando la massima sinergia fra territori: l’acqua non conosce confini e con il presidente Fugatti conveniamo che serva la massima condivisione di dati, analisi, soluzioni tecnico-scientifiche. Siamo in attesa anche del lavoro impostato dal Governo, attendendo le indicazioni che potranno emergere domani dalla cabina di regia voluta dall’esecutivo sul tema siccità, che basa sul dialogo con i territori una parte importante delle proprie competenze»: questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con una nota congiunta diramata con il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Siccità

Aggiunge Fugatti «I tecnici del Trentino e Veneto sono al lavoro, congiuntamente, da alcune settimane per affrontare la gestione congiunta della risorsa idrica: attendiamo anche dal Governo un piano nazionale di investimenti sugli acquedotti perché se le condutture vengono sistemate viene a mancare meno acqua per i tutti i territori. Il Trentino ha sempre dato acqua alle regioni vicine e non nega la solidarietà al Veneto; in questo momento tutti i territori sono in difficoltà, avendo molta meno acqua rispetto al passato e non è semplice garantire disponibilità. Servono misure emergenziali: le nostre Regioni stanno per questo tenendo un dialogo costante, in queste importanti giornate, con l’esecutivo ed Ministro delle Infrastrutture Salvini».