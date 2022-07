Siccità, la situazione peggiora. Ragona «Andiamo incontro ad una forte secca»

Peggiora ogni giorno di più la situazione dei canali padovani. Ormai in secca, si cerca di salvare il salvanile. «Oggi (20 luglio) grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale Piovego e La Sorgente sono proseguite le operazioni per spostare i pesci vivi dai canali e rimuovere le carcasse, in particolare nella zona dell’Orto Botanico e Riviera Businello - racconta l'assessore all'ambiente, Andrea Ragona - .Il costante aumento delle temperature previsto senza alcuna precipitazione potrà portarci, nei prossimi giorni, ad una forte secca del Tronco Maestro e quindi ad una situazione che potrà essere anche molto critica dei canali del centro storico. Con il vicesindaco Andrea Micalizzi (attualmente in quarantena causa Covid) siamo in costante contatto con il Genio Civile, la Provincia e tutti gli Enti preposti per affrontare giorno dopo giorno questa situazione. È sempre piu evidente come la siccità di queste settimane porti con sè conseguenze molto importanti: problemi igienico sanitari, di smaltimento rifiuti con il probabile prossimo spegnimento dell’inceneritore, problemi all’agricoltura. Da parte nostra continuiamo con un coordinamento quotidiano per affrontare questa situazione eccezionale».