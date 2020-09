Sicurezza e Piazza Duomo: altre tre telecamere e nuova illuminazione

Un intervento che tocca anche via dietro Duomo e via Arco Vallaresso, non solo la piazza. L'obiettivo è coprire con nuova illuminazione quest'area centrale della città. «Altre zone della città sono già coperte da questo tipo di illuminazione e dalle telecamere, basti pensare all'Arcella. Piazza Duomo - spiega l'assessore con la delega alla sicurezza, Diego Bonavina - è luogo di movida oltre che di frequente passaggio di persone, è necessario avere una illuminazione molto potente. In via degli Obizzi e via Dietro Duomo useremo i led per non intaccare la bellezza del luogo mentre la piazza sarà illuminata da dei proiettori». La giunta comunale ha già dato il via libera a questa iniziativa proposta dallo stesso assessore alla sicurezza, Diego Bonavina.

