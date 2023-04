Birra Peroni ferma la produzione dello stabilimento di Padova per parlare di sicurezza sul lavoro

In occasione della “Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro” oggi, venerdì 28 aprile, Birra Peroni ferma la produzione dello stabilimento di Padova per 4 ore così da permettere ai dipendenti di partecipare al primo “#ICare Day” dell’azienda, un’intera giornata dedicata tema.

Birra Peroni

L’iniziativa, aperta a tutte le oltre 750 persone che lavorano in Birra Peroni, si articola in momenti di formazione, online e in aula, esercitazioni pratiche e “#ICare Moments”, momenti in cui i dipendenti potranno confrontarsi su aree di forza e di sviluppo dell’azienda in materia di salute e sicurezza, così da individuare insieme progetti e soluzioni per il miglioramento continuo. Tra le altre cose, i dipendenti del sito padovano avranno la possibilità di partecipare anche ad attività dimostrative di simulazione salvataggio con tecnica in fune da postazione in quota a cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova.