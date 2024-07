Sicurezza sul lavoro, 30 progetti finanziati con i 2,5 milioni di multe dello Spisal

Multe per quasi 2,5 milioni di euro, comminate per violazioni e illeciti sui luoghi di lavoro, incassate e reinvestite in prevenzione. Lo Spisal - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Ulss 6 Euganea ha compiuto una scelta innovativa trasformando il bicchiere da mezzo vuoto in mezzo pieno: tra il 2013 e il 2019 ben 2 milioni e 480mila euro derivanti dalle sanzioni sono stati reinvestiti in un ricco ventaglio di progettualità formative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Spisal

L’Ulss 6 Euganea è dunque in prima linea con il Comitato Provinciale di Coordinamento (composto da Ispettorato territoriale del lavoro Padova, Inps, Inail, Vigili del Fuoco, Ispesl, Arpav, Confindustria, Ance, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Upa, Cna, Confapi, Cgil, Cisl e Uil, Fillea, Filca, Feneal, Anmil, Camera di Commercio, Ascom, Comitato paritetico territoriale Assessorato al Lavoro Provincia di Padova, Sirvess, Anci): dalla sinergia sono nati 30 progetti per incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro. «Già dal 2012 con apposita normativa, la Regione Veneto ha disposto che, in conformità̀ a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 758/1994 e degli articoli 14, comma 5 lettera b del D.Lgs n. 81/2008, integri l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende Ulss. La legislazione regionale prevede - sottolinea il dr. Stefano Ferrarese, direttore dello SPISAL dell'Ulss 6 - che l’importo introitato dalla Regione sia finalizzato a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di progetti formativi e di sostegno alle imprese e ai lavoratori».

Prevenzione

In pratica l’assegnazione degli importi alle aziende Ulss è finalizzata ad alimentare un ciclo virtuoso diretto al progressivo miglioramento del sistema regionale della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendo risorse con le quali assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali in materia, la realizzazione di interventi formativi, e progetti di sostegno alle imprese ed ai lavoratori, secondo le indicazioni emerse nel Comitato regionale di Coordinamento. Così l'Azienda sociosanitaria ha stretto una grande alleanza con i rappresentanti delle parti sociali per contrastare gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli gravi e mortali, e le malattie professionali. «Le leve sulle quali agiamo, con ancor più impegno e convinzione, sono la formazione per promuovere una giusta attenzione ai problemi della salute e sicurezza sul lavoro e una cultura orientata radicalmente e profondamente alla prevenzione» chiosa il dr. Ferrarese.

I progetti

La scelta dei contenuti dei progetti muove dalla considerazione dei fattori di rischio più rilevanti e dei problemi di salute prioritari. È stata posta particolare attenzione ai due comparti lavorativi maggiormente a rischio, ovvero agricoltura ed edilizia: hanno risposto con grande interesse tutte le associazioni di categoria del comparto agricoltura (Cia, Coldiretti e Confagricoltura) e la Scuola Edile Cpt per l’edilizia che sostiene le aziende del settore che hanno intrapreso percorsi di asseverazione o che si stanno dotando o si sono dotate di sistemi di gestione della sicurezza. Riconosciuti i problemi di salute emergenti, diversi progetti riguardano la prevenzione e la gestione delle patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico che ad oggi rappresentano la fetta più consistente (intorno all’80%) delle malattie professionali denunciate ai Servizi e riconosciute dall’Inail e il reinserimento al lavoro di soggetti con limitazioni nell’idoneità alla mansione per tali patologie attraverso la creazione di ambienti di lavoro rispettosi dei principi ergonomici.

Lavoratori

La tutela della salute dei lavoratori passa anche attraverso la promozione di stili di vita sani mediante la realizzazione di interventi di promozione della salute in collaborazione con i datori di lavori, le figure aziendali della sicurezza, i lavoratori stessi. Prioritario è, inoltre, per le attività di prevenzione e promozione della sicurezza e della salute, il mondo della scuola per la sua valenza formativa verso le classi di popolazione più giovane. Ormai la strada è tracciata e naturalmente l'impegno per il quinquennio 2020-2024 continua seguendo il medesimo percorso: dalla contravvenzione alla formazione.