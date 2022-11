Sicurezza sul lavoro, via al Tavolo in Prefettura

Si è insediato nel pomeriggio mercoledì 9 novembre, in prefettura, il Tavolo provinciale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro e sicurezza

All'incontro, presieduto dal Prefetto Raffaele Grassi, hanno partecipato i vertici delle Forze dell'ordine, la Camera di Commercio, i rappresentanti degli enti pubblici preposti alle attività di controllo (ITL, SPISAL e INAIL), le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le associazioni di categoria Assindustria Venetocentro, Ance, Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Confapi, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura. Nel corso della riunione – la prima di un’attività alla quale il Prefetto intende conferire carattere permanente – è stata esaminata la situazione complessiva della provincia di Padova con specifico riferimento ai numeri degli infortuni, alle attività di controllo svolte dagli Enti preposti e alle possibili iniziative finalizzate ad un miglioramento complessivo della situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza sul lavoro, è stato da più parti sottolineato, prima che essere una questione di regole e sanzioni, è un problema culturale e, in tale ottica, assume centralità il tema della formazione che deve riguardare lavoratori e datori di lavoro. Si sono condivise l'importanza di una intensificazione delle iniziative formative, specie nei settori nei quali è più alto il numero degli infortuni, allo scopo di accrescere la consapevolezza dei rischi e la necessità di avviare percorsi di formazione rivolti agli studenti, che devono acquisire tale consapevolezza prima ancora di entrare nel mondo del lavoro. E’ stata poi prospettata l’utilità di un maggiore raccordo tra i diversi enti preposti alle attività di controllo che si tradurrà in servizi ispettivi mirati, al fine di conseguire risultati più efficaci sul piano della prevenzione e della repressione nel caso di riscontrate irregolarità.

Grassi

Queste le parole del Prefetto al termine dell’incontro: «La sicurezza va costruita “assieme”. Anche nel settore lavorativo è necessario concentrare tutte le forze per assicurare l’integrità fisica dei lavoratori. Ragione per la quale, al fine di contrastare il triste e annoso problema degli infortuni sul lavoro, ho ritenuto opportuno istituire un tavolo permanente con l’obiettivo di provocare un confronto aperto sul punto, responsabilizzando - ognuno per la propria parte - al rispetto delle norme che tutelano la materia. In un clima di fattiva collaborazione le parti sociali e imprenditori hanno formulato le proprie osservazioni e si è convenuto di agire per un obiettivo comune: produrre profitto, certo, ma con la dovuta tutela del lavoratore in ogni forma ed espressione. All’incontro erano presenti i rappresentanti degli enti preposti al controllo delle attività produttive e anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, con reparti specializzati, assicurano in tale contesto gli interventi di competenza. Ognuno farà la propria parte. E’ questo l’impegno raccolto al Tavolo, che avrà carattere permanente e sarà riunito con criterio sistematico per fare il necessario punto della situazione».