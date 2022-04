Sicurezza stradale, si completano i lavori dei guardrail in tangenziale est

«Con i prossimi tre step progettuali che prevedono lavori per 2 milioni e 600 mila euro completiamo tutta la tratta della tangenziale est, sostituendo le vecchie barriere in entrambi i sensi di marcia». Ad annunciare i lavori è il vicesindaco Andrea Micalizzi. Di questi, 600 mila euro sono già stanziati a bilancio e c'è già il progetto esecutivo per la sostituzione delle barriere sul cavalcavia di Corso Stati Uniti, da piedi nord a sud: «Abbiamo già approvato un progetto di fattibilità per un importo complessivo di 1 milione e 400 mila euro che ci consente di sostituire i vecchi guard rail per un altro chilometro e mezzo di strada arrivando fino al viadotto su via Piovese. I rimanenti 600 mila euro saranno finanziati nel 2024».

Lavori

Si completano gli interventi di adeguamento normativo, di sostituzione e di manutenzione straordinaria delle barriere metalliche di protezione sulla tangenziale est con lavori pianificati e progettati dal settore Lavori pubblici del Comune. «Gli interventi programmati in tangenziale est - precisa il vicesindaco - rientrano nel progetto della complessiva messa a norma e dell'adeguamento dei guard rail presenti in città proprio per garantire una viabilità in sicurezza a tutti gli automobilisti. Ricordo, e ne cito alcuni, che siamo già intervenuti sui guard rail di via Brusegana, del cavalcavia Grassi, sulle barriere sul cavalcavia Montà, sullo svincolo di via Friburgo. Qui, in tangenziale est, abbiamo già concluso i lavori di sostituzione e messa a norma di un chilometro e mezzo di guard rail centrale, partendo da corso Argentina verso corso Kennedy e corso Esperanto, e abbiamo appena concluso l’intervento che ha riqualificato le barriere di protezione fino ai piedi del cavalcavia di corso Stati Uniti, in direzione sud, sostituendo le vecchie protezioni laterali, a doppia onda, con nuove barriere in materiale più versatile per garantire maggiore sicurezza stradale a tutti».