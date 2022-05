"Il vigile tra i banchi di scuola", l'iniziativa per la sicurezza stradale a Pozzonovo

Nella scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Pozzonovo, inizia il percorso di educazione alla sicurezza stradale "Il vigile tra i banchi di scuola" che rientra a pieno titolo nell’insegnamento dell’educazione civica, finalizzata a far riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto delle regole, sui loro diritti e doveri come utenti della strada e a trasmettere i primi rudimenti della principale segnaletica stradale.

Il progetto

«Attraverso questi incontri – spiega il sindaco Arianna Lazzarini - per i bambini sarà semplice e divertente conoscere le regole della strada e potersi muovere in totale libertà, comportandosi in modo sicuro, responsabile e rispettoso». Il progetto si articola in incontri di due ore per classe. Si inizia con le prime e le seconde, a seguire terze e quarte e giovedì 26 maggio ultimo appuntamento con le classi quinte. «Questa iniziativa mirata all’educazione stradale nelle scuole si aggiunge alle tante iniziative culturali e formative fortemente volute dall’amministrazione, con i numerosi laboratori per bambini e ragazzi, dalla materna alle scuole medie, che si sono svolti durante tutto l’anno scolastico, durante le ore di lezioni» sottolinea Lazzarini. Nei giorni 19, 23 e 30 maggio i ragazzi della scuola primaria saranno protagonisti anche di un percorso di promozione della lettura, che li porterà a scoprire la biblioteca comunale, recentemente rinnovata con un angolo dedicato proprio ai giovanissimi. I ragazzi delle medie hanno già affrontato un analogo percorso all’inizio dell’anno scolastico. «Nel nostro mandato abbiamo sempre investito energie e risorse per la scuola, condividendo ogni proposta con la dirigente scolastica - conclude il sindaco - Il progetto di lettura in biblioteca con i ragazzi delle elementari concluderà questo anno scolastico ricco di iniziative svolte con la preziosa collaborazione dell’assessorato all’Istruzione».