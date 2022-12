Sicurezza sulle strade, la chiedono anche i lavoratori di Agrologic: sit in di fronte al Comune

Sit-in dei lavoratori di Agrologic di fronte al Comune di Monselice per chiedere la messa in sicurezza di strade e di piste ciclabili a tutela di chi le percorre ogni giorno per spostarsi. Quando si parla di tutela dei lavoratori, non si può non considerare anche lo spostamento necessario per raggiungere il luogo dove si è impiegati. E nel caso dei lavoratori di Agrologic, sono tantissimi quelli di loro che si muovono in bicicletta per raggiungerla.

Lavoratori

E di incidenti, su quelle strade della Bassa, sono fin troppo frequenti e spesso a pagarne le spese sono proprio coloro che in bicicletta si muovono. Forse non è solo e sempre colpa di autisti distratti o indisciplinati. E' infatti di qualche settima fa l'enneisma brutta tragedia stradale che ha portato alla morte di un lavoratore residente a pochi km dal suo posto di lavoro, Tsharet Secu. Un incidente avvenuto alle 6 del mattino, mentre rientrava in bicicletta nel suo alloggio a Battaglia Terme, dopo aver concluso il suo turno di lavoro notturno. Ogni giorno percorreva, come tanti altri suoi colleghi, il tratto da casa alla sede di Agrologic, in bici. Ad accogliere i lavoratori, delegati della Cgil, il primo cittadino di Monselice, Giorgia Bedin e il consigliere comunale e noto ambientalista della Bassa, Francesco Miazzi.

Impegno

L'impegno che è stato preso questa mattina al termine del sit in che ha dato la possibilità a lavoratori, sindacalisti e appunto consiglieri comunali di poter esporre quelle che sono le problematiche al sindaco che si è detto disponibile a trovare una soluzione per la messa in sicurezza di strade e piste ciclabili.