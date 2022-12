Sicurezza e video sorveglianza, Abano accelera e si dota dei droni

L'area ex Roc 1 diventa anche "Centro permanente addestramento droni per le polizie locali". Sono ancora pochi i comuni che utilizzano questa tecnologia ma Anci Veneto spinge per rompere il tabù legato alla privacy

Tecnologia militare messa a disposizione dell'uso civile. Si potrebbe metterla così e non sarebbe neppure una novità perché più o meno tutto ciò che utilizziamo arriva da lì. Anche internet in fin dei conti. Quindi perché stupirsi che la Polizia Locale di questo o quel comune voglia utilizzare droni per specifiche situazioni? Di questo si è parlato con tanto di spettacolare dimostrazione, all'area ex Roc di Abano Terme. «Questo è uno spazio - spiega il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato - di 65mila metri, stiamo lavorando per riqualificarlo. Nel frattempo dal 2019 abbiamo introdotto un nuovo regolamento che consentisse l'utilizzo dei droni per la sicurezza pubblica proprio in quest'area. Non solo per i rilievi in seguito agli incidenti ma anche per individuare eventuali discariche abusive, ad esempio».

Non è una iniziativa che riguarda solo Abano Terme, al contrario diventerà punto di riferimento nazionale: «Qui - spiega ancora il sindaco - sarà formato il personale di tutte le polizie d'Italia che desiderano aumentare le loro competenze sull'utilizzo dei droni. Abano diventa così un punto di riferimento attraverso un accordo con l'Associazione Italiana Droni che consente una formazione specifica e certificata». Sono proprio gli agenti della Polizia Locale di Abano Terme che ci mostrano il funzionamento del drone, ad esempio, per individuare una persona dentro un edificio vuoto. Lo stesso drone è infatti munito di telecamere termiche. Successivamente viene mostrato come si può accedere a spazi angusti o potenzialmente poco sicuri per ispezionarli senza mettere in pericolo la vita del personale. Va detto infatti che non solo agli agenti della Polizia Locale viene data l'opportunità di imparare a usare bene questa tecnologia, ma anche chi opera nella Protezione Civile.

Al netto di tutte quelle che sono le opportunità che almeno nelle intenzioni offre questo tipo di strumento, impossibile girarci intorno, non si può non parlare di privacy. Il bisogno di sicurezza è molto accresciuto in questi anni in cui il crimine è in realtà diminuito ma è però maggiormente spettacolirizzato. La conseguenza è una percezione che non sempre è coerente con la realtà. Poi la politica ne ha fatto un tema centrale quindi osservazioni che magari vent'anni fa potevano sorgere spontanee oggi potrebbero apparire posizioni obsolete e manichee, con buona pace di George Orwell. Sulla questione è molto attento il sindaco Barbierato: «Noi abbiamo delle regole ben precise, la privacy dei cittadini è la priorità». Dello stesso avviso anche Claudio Canella, vice presidente dell'Associazione Italiana Droni: «Tutti i dati che vengono acquisiti sono sottoposti alla stessa regolamentazione applicata ai dispositivi di video sorveglianza. La responsabilità dell'acquisizione dei dati è di un pubblico ufficiale, quindi in questi casi sono sottoposti a tutte le procedure di privacy che sono già messe in atto nei comuni per quanto riguarda appunto la video sorveglianza». Non sono molti i comuni che utilizzano questo tipo di tecnologia, ma l'Anci dall'anno prossimo darà una spinta in questo senso erogando corsi di formazione e di addestramento oltre che di consulenza per le municipalità.