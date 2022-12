Sidera Aurea, si chiude con 22mila spettatori lo spettacolo digitale a Palazzo della Ragione

Un successo da oltre 22mila spettatori per il più grande video mapping mai realizzato negli interni di un sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco: il salone affrescato di Palazzo della Ragione a Padova, una delle sale pensili più grandi al mondo. Per 46 giorni di spettacoli non stop, nell’ambito degli eventi del Natale della città, l’installazione cross-mediale “Sidera Aurea”, ideata e realizzata da Odd Agency in collaborazione con il Comune di Padova, ha acceso di luce Palazzo della Ragione, rivelandosi una scommessa vinta: raccontare uno dei più importanti monumenti padovani attraverso l’arte digitale e le nuove tecnologie. Quest’anno sono stati diversi a Padova i video mapping proiettati nei prospetti dei monumenti: questa, una strategia di promozione culturale voluta dall’amministrazione comunale nel segno della tecnologia e dell’innovazione sostenibile che abbraccia la cultura. Lo spettacolo è stato realizzato in partnership con CoopCulture. Main sponsor dell’eventoAcegasApsAmga.

L'Umanesimo digitale

L’Umanesimo digitale come sfida della tecnologia che racconta la grande arte d’Italia. “Sidera Aurea” ha saputo valorizzare con un nuovo racconto uno dei luoghi-simbolo della città inserito nel 2021 nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco con “I Cicli affrescati del XIV secolo di Padova”. L’installazione è stata pensata per dare ai visitatori la sensazione di immergersi in un sistema fisico e astronomico, come all’interno di una gigantesca macchina del tempo, in un viaggio fra il presente e un magnifico passato. In questo senso, una innovativa progettazione immersiva che ha saputo essere coinvolgente, entusiasmante e partecipativa.