"Sidera Aurea", la storia del Palazzo della Ragione diventa spettacolo

“Sidera aurea” è l’esperienza di videomapping immersivo, della durata di 20 minuti, che si sviluppa attorno all’elemento architettonico e pittorico del Salone, in una proiezione su due livelli tra soffitto e superfici affrescate. In questo che è un vero e proprio spettacolo si rivivono non tutti, ma molti dei momenti più importanti della storia dello splendido Palazzo della Ragione. E' stata presentata questa sera, giovedì 3 Novembre, per la prima volta al pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo. Molto soddisfatto anche l'assessore Andrea Colasio, tra i promotori dell'iniziativa.

Informazioni

Orari e data: dal 3 novembre al 18 dicembre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, uno spettacolo ogni mezz’ora, per un totale di 5 spettacoli al giorno.

Costo biglietto: 12€ intero, 8€ ridotto ed è riservato a studenti, ragazzi/e dai 6 ai 18 anni, disabili; l’accesso è gratuito per i bambini fino ai 5 anni di età e l’accompagnatore del disabile.

Opzioni biglietti:

-Il biglietto Famiglia è valido per 2 ragazzi tra i 6 e i 18 anni accompagnati da 2 adulti e avrà un costo di 34€.

- Il biglietto Gruppi è valido per i gruppi composti da almeno 15 persone e avrà un costo di 10€ ciascuno. È consigliata la prenotazione.

Dove acquistare: online, tramite il sito web ufficiale dell’evento sideraurea.it oppure direttamente in Palazzo della Ragione presso la biglietteria di Sidera Aurea gestita da CoopCulture a partire dalle 18 (mezz'ora prima del primo spettacolo). I biglietti saranno acquistabili online dal 19 ottobre.

Di persona, dal lunedì alla domenica, nei seguenti punti vendita:

- Biglietteria di Coop Culture nel Palazzo della Ragione, in Piazza delle Erbe dalle 18.00 alle 20.30 (orario ultimo ingresso).

-Uffici IAT Padova di: Stazione Ferroviaria in Piazzale della Stazione e Vicolo Pedrocchi n.9. Giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 19.00; la domenica e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 16.00.

Sito dell’evento: sideraurea.it

Per informazioni: è possibile inviare una mail a info@sideraurea.it, scrivere alle pagine ufficiali dell’evento “Sidera Aurea” su Facebook e Instagram. Oppure chiamare lo 04.18627167 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivere una mail prenotazioni.padova@coopculture.it