Come in un vero ristorante: la scuola diventa lavoro con l’Impresa Formativa Simulata

Si chiama "Impresa Formativa Simulata" ed è un'opportunità alternativa per apprendere in un contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello professionale.

Impresa Formativa Simulata

Così, gli studenti di classe prima della Scuola Professionale Dieffe, della sede di Noventa Padovana, hanno assunto le sembianze di giovani professionisti della ristorazione riproducendo in laboratorio il modello lavorativo di un vero e proprio ristorante. Sotto la supervisione dei professori di Laboratorio hanno preparato e servito un menù composto da un primo piatto e da un dolce. Un banco di prova con tanto di giuria composta da volti conosciuti, alcuni professori delle materie umanistiche, ma anche di autorevoli ospiti esterni. Nel doppio appuntamento a valutare i piatti sono stati alcuni importanti imprenditori del mondo della ristorazione e altri ospiti di rilievo. Gli aspiranti chef hanno avuto modo di illustrare agli ospiti i piatti realizzati e le preparazioni che sono state necessarie; insomma un vero “assaggio” di quella che sarà la loro futura professione, ottenendo valutazioni positive da un commissione giudicatrice di tutto rispetto.