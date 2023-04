La sindaca Doni ricorda lo zio don Paolo: «Grazie a te donna, madre e impegnata nel bene comune»

La sindaca di Rubano Sabrina Doni ha ricordato attraverso Facebook lo zio, Monsignor Paolo Doni, deceduto sabato scorso dopo un'emorragia cerebrale

Il messaggio della sindaca

«Hai scelto il Sabato Santo per salutarci e io lo so che tu sei già in Paradiso. Te lo sei meritato in terra - scrive la sindaca - .Quanto hai amato, lottato, pregato e pianto per le fragilità dell'umanità e della Chiesa... Il tuo sorriso, le parole intrise di fede e saggezza, la tua umanità, il profondo amore per Dio Padre e per i fratelli resteranno sempre con noi. Ho decine e decine di foto dei tantissimi tratti di strada condivisa, vicini, profondamente uniti. Tu illuminante, sempre. Vera letizia le vacanze con te, intime, rigeneranti, gioiose, generose e segnate dalla preghiera. Sei stato come un papà per me, lo zio che mi ha fatta crescere nella testa e nel cuore. Ti devo molto del mio essere donna, madre, impegnata per il bene comune. Il cuore piange, la tua mancanza già pesa. Mi consola pensarti finalmente con Gesù, il tuo Amore grande. Il tuo sorriso con noi e per noi ci accompagni sempre, ci hai amati tanto, ti abbiamo amato tanto. L'amore resterà, sempre»