Sindacalista investito nel novarese: corteo dei Cobas per le strade di Padova

Un 37enne è morto investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (Novara), durante una manifestazione di lavoratori della logistica. L'autista del camion, arrestato poche ore dopo in autostrada dai carabinieri, ha investito e trascinato un sindacalista per una ventina di metri, per forzare un blocco formato da dei lavoratori, e poi è fuggito. La vittima, è un rappresentante dei Cobas di origini marocchine. Corteo di solidarietà per le strade della città da parte dei sindacati di base