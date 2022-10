Caos BusItalia, sbottano i sindacati: «Abbiamo concesso troppo. C'è incapacità gestionale»

Non accenna a migliorare la situazione dentro BusItalia. Dopo lo sfogo dell'assessore alla mobilità Andrea Ragona, arriva quello dei sindacati: «In merito ai problemi che il Tpl, in avvio di stagione scolastica, sta incontrando quotidianamente, vanno precisate alcune cose - si legge in una nota Filt Cgil - .Disapprova i metodi comunicativi di Busitalia. Dire che la regolarità del servizio è compromessa da un gruppo di autisti che improvvisamente si assentano per malattia è fuorviante, non racconta la realtà. In Busitalia il dato sulle assenze per malattia è su livelli fisiologici. E programmati sono i permessi e i congedi previsti da leggi dello Stato. Busitalia non può scaricare responsabilità proprie sui lavoratori. Busitalia ha strumenti legislativi e negoziali a sufficienza per poter gestire senza grossi affanni la mobilità pubblica padovana. Se ciò non avviene è imputabile solamente all' incapacità gestionale di Busitalia».

Incontro

«Il Sindacato ha concesso molto a Busitalia, sia in termini di flessibilità oraria, sia in termini di organizzazione del lavoro; arrivando poi a statuire, nei due livelli contrattuali previsti, dei riconoscimenti economici tra i più bassi tra tutte le categorie di lavoratori. Busitalia è stato concesso tanto, forse troppo. Ciò premesso, in attesa di un ulteriore taglio al servizio, previsto per metà ottobre (si parla della soppressione di una ventina di turni tra urbano ed extra e conseguente rimodulazione del servizio), la Filt-Cgil organizza una mobilitazione pubblica a difesa del Tpl. Autisti e cittadini devono manifestare contro i tagli e la dissennata politica di Busitalia. Chiederemo anche urgente incontro con il Sindaco e neo presidente della Provincia Sergio Giordani e il suo vice Vincenzo Gottardo (fresco di delega ai trasporti) per fare il punto della situazione».