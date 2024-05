Sindacati contro Hera: «Stop agli straordinari, sciopero il 24 giugno»

I sindacati Cgil, Cisl e Uil insieme ad altre organizzazioni sindacali del comparto hanno rilanciato la battaglia sindacale messa in atto contro Hera. Per questo i sindacati hanno invitato i lavoratori a non fare straordinari per un mese e hanno lanciato anche una giornata di sciopero, prevista per il 24 giugno.

«La gestione del Gruppo Hera è troppo sbilanciata nel soddisfare la brama di profitto degli azionisti privati, i soci pubblici devono invece riappropriarsi del ruolo di indirizzo strategico e controllo necessario a rimettere questa azienda al centro del territorio e al servizio delle comunità e dei cittadini», fanno sapere i sindacati con un comunicato unitario.

«La forte preoccupazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, poggia sulla consapevolezza che se non si invertirà tempestivamente la rotta, in merito alle politiche del turnover, attraverso l’attuazione di un piano straordinario di assunzioni di figure tecniche-operative, si potrebbero registrare anche a breve termine, disservizi nella gestione delle reti idriche ed energetiche, nonché il peggioramento della qualità delle attività sugli impianti di termovalorizzazione e nei servizi ambientali», evidenziano i sindacati. «Tutto ciò con il contestuale incremento dei livelli di rischio sulla sicurezza del personale diretto e il peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda le attività esternalizzate, si pone l’altra necessità inderogabile: modificare radicalmente le “regole d’ingaggio” e i requisiti oggetto dei bandi di gara, in base ai quali si procederà all'affidamento, in appalto e subappalto, di attività di rilevante importanza per Hera e per i cittadini: il requisito principale dovrà essere il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici delle ditte terze e la loro sicurezza».