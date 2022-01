Protesta sindacati personale sanitario, la replica dell'Azienda Ospedaliera: «Già operate 497 assunzioni»

L'Azienda Ospedaliera ha diffuso una nota in risposta al comunicato dei sindacati sul personale sanitario.

La replica

Questa la replica dell'Azienda Ospedaliera: «Ringraziando i sindacati per il confronto, che si è esplicato in questo delicato periodo anche con numerosi incontri a cadenza quantomeno settimanale, è necessario però specificare che proprio l’Azienda - grazie al supporto della Regione Veneto - ha operato nel 2021 un consistente piano di assunzioni e rafforzamento dell’organico a fronte delle sfide poste dal Covid, con 497 assunzioni e nuovi contratti, dei quali 73 a tempo indeterminato. A bilancio, solo per il personale dedicato al Covid, sono stati rendicontati oltre 15 milioni di euro nel 2021. È altresì opportuno sottolineare, contrariamente a quanto riportato nella nota sindacale, che sono state pagate ai medici, infermieri, operatori per intero tutte le prestazioni aggiuntive richieste nell’anno passato, per un costo complessivo di 6,8 milioni di euro. In questo sforzo corale, umano ed economico, la Regione ha avuto un ruolo di primo piano, assicurando ogni necessaria copertura economica. Sul rafforzamento dell’organico sono al momento in essere ulteriori concorsi e procedure, compatibilmente con la cronica difficoltà di reperire nel mercato personale infermieristico e medico, ben nota alle organizzazioni sindacali. In conclusione si intende comunque ringraziare tutti i lavoratori per gli importanti sforzi che stanno affrontando, aggravati anche dal personale contagiato, ma soprattutto dalla quota di personale che ha rifiutato la vaccinazione e per questo assente dal lavoro».