Giordani sta con Draghi: «Se necessario per salvare vite, ok all'obbligatorietà del vaccino»

«Il green pass è una modalità per riconquistare la libertà, non per perderla. I medici fissano la percentuale di vaccinati per piegare la curva a una certa cifra, e se quella cifra col concorso di tutti non si raggiunge è ovvio che vanno assunte scelte più stringenti». Il sindaco Sergio Giordani non si schiera apertamente a favore dell'obbligatorietà del vaccino, ma fa capire da che parte sta. Da quella del premier, Mario Draghi.

Vaccino

«Io sto con Draghi. Questa non è una fase per fare giochetti politici o stare a badare ai voti» evidenzia Sergio Giordani dopo le ultime polemiche interne alla Lega tra favorevoli e contrari «ma questa è un emergenza in cui salvare vite e salvare il futuro dell'Italia, delle nostre città e ovviamente anche di Padova. Il vaccino si sta dimostrando efficace, le massime autorità di tutto il mondo lo certificano come sicuro e insieme con gli altri accorgimenti è l'unico strumento per tornare alle nostre vite, alle nostre libertà e alla serenità. Se non usciamo dalla pandemia, se non la domiamo, ci sarà una catastrofe sanitaria, economica e sociale».

No Vax

Sull'ipotesi di obbligatorietà lascia comunque trasparire chiaramente il suo pensiero: «Chiaro che il Governo è chiamato a scelte chiare e lungimiranti e il Green Pass è una di quelle. Io rispetto tutti, tranne chi malmena i giornalisti o minaccia i medici. Ma ho rispetto innanzitutto per il 90% dei padovani che si sta vaccinando. Anche la loro libertà è un diritto e solo col vaccino ne usciamo. Vacciniamoci». Non è un caso che i cortei No Vax, dopo le proteste da parte dei commercianti e il rischio scontri con i passanti, da ieri non potranno più svolgersi in pieno centro storico: «Decisione che condivido in pieno. Credo che ormai sia abbastanza chiaro a tutti come la penso su di loro».