Il sindaco si mette il camice bianco e si laurea in medicina e chirurgia

Il sindaco di Saccolongo, Steve Garbin, si è laureato in Medicina e Chirurgia. All'Università di Ferrara ha discusso la tesi dal titolo 'Andamento stagionale dell'insufficienza renale acuta nei pazienti anziani ospedalizzati' con relatore il professore Fabio Fabbian. Garbin è sindaco di Saccolongo dal 2019, eletto grazie ad una lista civica. «Ora potrei lavorare per un pronto soccorso - rivela Garbin - .A luglio ci sono gli esami per la specializzazione, ma al momento non ho ancora fatto una scelta. Vorrei conciliare l’attività da sindaco e quella di medico. In questi anni ho fatto il pendolare da Saccolongo a Ferrara. Non posso dire che sia stato semplice, soprattutto in questi ultimi tre mesi quando ho avuto il tirocinio obbligatorio. La sveglia alle 5 del mattino e un turno di otto ore non sono stati una passeggiata, ma la passione ha superato ogni ostacolo».