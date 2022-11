L'amministrazione risparmia: quest'anno niente luminarie natalizie a Vigodarzere

L’amministrazione comunale di Vigodarzere ha deciso quest’anno di non installare le luminarie natalizie: a ravvivare le frazioni e le scuole donando loro lo spirito del Natale ci saranno degli abeti, che saranno decorati dai bambini stessi. «Quest’anno le festività natalizie avranno un significato diverso – dichiara il sindaco Adolfo Zordan –. Saranno feste più austere, ma con il coinvolgimento maggiore della comunità. La contingente situazione economica internazionale ci impone, infatti, di porre maggiore attenzione a limitare i consumi di energia e ad evitare gli sprechi di denaro».

Risparmio

Così come per le famiglie, anche le bollette del Comune sono aumentate, addirittura quasi quadruplicate. Rapportando ad esempio il mese di luglio del 2021 e di quest’anno, per bollette in scadenza a settembre, il consumo di energia elettrica per le sedi municipali, biblioteca, scuole e sale civiche è passato da 3.900 euro circa dello scorso anno a 14.200 nel 2022. «L’assenza quest’anno di luminarie – prosegue il sindaco – ci consentirà un risparmio oltre che economico, anche energetico, contribuendo quindi a consentirci di mantenere accesa la pubblica illuminazione lungo le strade e il riscaldamento negli edifici pubblici, senza necessità di razionalizzare le accensioni».

Alberi e bambini

Ma siccome Natale è la festa della luce e deve trasmettere comunque gioia e allegria, al posto delle luminarie arriveranno degli abeti, che saranno collocati nelle quattro frazioni, nel parco di villa Zusto e in ogni scuola, dal nido comunale alle primarie fino alla scuola media. «Gli alberi saranno decorati dagli alunni – annuncia l’assessore all’Istruzione Katia Bano – ai quali consegneremo a giorni delle palline in plexiglass, che potranno decorare a loro piacimento. Saranno quindi appese sugli abeti per essere ammirate dall’intera comunità». Per quanto riguarda invece le manifestazioni natalizie, la Pro loco organizzerà il tradizionale mercatino domenica 11 dicembre, con i banchetti, le attrazioni, Babbo Natale in persona e gli zampognari, mentre per tutte le festività villa Zusto sarà illuminata a festa.