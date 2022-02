Il traffico? Lo dirige il sindaco: Innocente Marangon indossa per un giorno i panni del vigile di quartiere

Ha deciso di scendere in strada in prima persona. Letteralmente: nella mattinata di mercoledì 16 febbraio Innocente Marangon, sindaco di Vigonza, ha indossato una pettorina fluo e si piazzato all'esterno della scuola elementare "Ruzante" per dirigere il traffico.

Sindaco-vigile

Come riporta "Il Gazzettino", la scelta del sindaco Marangon di vestire per un giorno i panni del vigile di quartiere è legata alla mancata disciplina stradale dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola e che parcheggiano nei posti più disparati. Il primo cittadino di Vigonza aveva già scritto in merito una lettera per sensibilizzarli, ma le parole sono evidentemente cadute nel vuoto visto che padri e madri continuano a trasgredire il codice stradale: ecco dunque la decisione di presentarsi di persona per verificare la situazione e spiegare direttamente agli autisti indisciplinati cosa non va. Marangon ha scritto anche una nuova lettera in merito, ma non solo: già nei prossimi giorni è previsto l'intervento della polizia locale per regolamentare l'accesso delle auto.