La sinistra compatta: «Importante vittoria per Padova, ma adesso va fatta una legge»

«Decisione cruciale che riconosce diritti negati. Ora si intervenga a livello normativo». Così la capogruppo del Pd Veneto in Consiglio regionale, Vanessa Camani, commenta la decisione del Tribunale di Padova di dichiarare inammissibili gli oltre 30 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrati all'anagrafe con il cognome della madre biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. «Si tratta di una decisione di importanza cruciale, che riconosce quei diritti e quelle tutele per le mamme e i nascituri, finora negati dal governo. Si pone così fine ad un accanimento intollerabile contro le famiglie omogenitoriali».

Il Pd

«Resta ora la necessità che il nostro Paese si doti di una normativa chiara in materia. Non esiste, infatti ad oggi in Italia una legge sul riconoscimento del legame di parentela tra figli e genitore non biologico. Questa svolta deve spingere una volta per tutte il Parlamento a sanare il vuoto normativo» chiude Vanessa Camani.

Elena Ostanel

«Il Tribunale di Padova, con diverse pronunce depositate oggi, ha dichiarato inammissibili gli oltre trenta ricorsi con i quali la Procura di Padova aveva chiesto al Tribunale di cancellare il nome di una delle due madri dagli atti di nascita di più di trenta bambine e bambini. Oggi finalmente finisce il calvario giudiziario di più di trenta famiglie che ormai da un anno si vedono costrette a dimostrare in aule giudiziarie di avere il diritto di esistere, una vera e propria vessazione dello Stato - dichiara Elena Ostanel , Consigliera regionale del Veneto che vogliamo, in merito alla recente decisione del Tribunale di Padova - .Sono stata dal primo giorno a fianco di tutte le famiglie coinvolte perché ho sempre creduto che mettere in dubbio il diritto di una famiglia di esistere è, da parte di uno Stato che si dichiara democratico, disumano. Ora è finalmente arrivato questo primo successo che da un po’ di sollievo alle famiglie, ma naturalmente non ferma la nostra battaglia perché non possiamo pensare che il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali vada avanti grazie a delle sentenze: serve una legge che riconosca i diritti di tutte le bambine e i bambini” prosegue Ostanel . Continueremo a batterci in ogni sede per continuare a garantire la tutela e la protezione necessaria a queste bambine e bambini, da oggi però arriva un segnale chiaro al Parlamento, bisogna agire» conclude Ostanel .

Alleanza Verdi e Sinistra

«Il Tribunale di Padova, dichiarando inammissibili i ricorsi contro gli atti di registrazione dei figli di due mamme, ha compiuto un atto di buon senso. Basta discriminare bambine e bambini e basta vuoto normativi. Occorre una legge che prenda atto dei nuovi comportamenti sociali. Inoltre le coppie lesbiche, come è il caso delle due mamme di Padova, con il ricorso all' eterologa, non infrangono l'ordine pubblico: per questo le forze politiche in Parlamento potrebbero e dovrebbero sanare un vulnus ingiusto e ingiustificabile». Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

Sinistra Italiana

«Le notizie che arrivano da Padova, dove il Tribunale ha respinto il ricorso della Procura che chiedeva l’annullamento del trascrizione di due mamme per più di 30 minori, ci restituiscono un senso di profonda giustizia - commenta Marilena Grassadonia, Responsabile Diritti e Libertà in Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana - .Ma come poteva la Procura pensare che cancellare una mamma dopo anni fosse una cosa fattibile e perseguibile? La difesa e la promozione di pari diritti per tutti i/le minori di questo Paese, dovrebbe essere al centro dell’azione di ogni istituzione, di ogni governo e di ogni parlamento. Purtroppo in Italia non è così. È quindi il lavoro costante e instancabile di legali e giudici, insieme alla perseveranza di genitori che vogliono solo essere inchiodati ai loro doveri, che sempre più spesso restituisce dignità alla vita di tante famiglie arcobaleno. La politica si assuma ora la propria responsabilità di legiferare per garantire a quest* bambin* il diritto alla serenità. Noi non ci stancheremo mai di lottare per questo, a fianco delle tante famiglie arcobaleno e di tutt* coloro si riconoscono in questa battaglia di civiltà». A queste parole fanno eco anche il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Veneto Marco De Pasquale e il Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Padova Riccardo Fusinato: «Una vittoria importante per le famiglie coinvolte, a cui va il nostro abbraccio, e per tutta la collettività: si tratta di un passo in avanti importante nella tutela di diritti fondamentali. Oggi è una bella giornata. Continueremo a lottare affinché su questo tema non ci siano più tentennamenti: serve una legge di civiltà che come Sinistra Italiana abbiamo già depositato e che è a disposizione di tutte le forze politiche. Il Parlamento se ne faccia carico».

Movimento Cinque Stelle

«La decisione del tribunale di Padova, che ha respinto i ricorsi della procura contro 33 atti di nascita di bambini figli di due mamme, segna un punto di svolta e stabilisce una volta per tutte che al centro di questa vicenda ci sono dei minori che vanno tutelati al di là di qualsiasi follia ideologica». Così Erika Baldin, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che esprime «soddisfazione per una decisione che riporta la discussione nei binari del buonsenso. Oltre alle mamme, oggi festeggia tutta la città di Padova che tramite l'amministrazione Giordani ha scelto di stare dalla loro parte. Finalmente la furia ideologica del governo Meloni contro i diritti civili trova un freno. Il ricorso della procura, infatti, era giunto dopo la circolare del ministro dell'Interno: una vera e propria mannaia contro 33 famiglie, che per mesi hanno dovuto lottare in tribunale per difendere il loro diritto ad esistere», aggiunge Baldin. «Sono stata fin dall'inizio accanto alle famiglie arcobaleno e ho portato in Consiglio regionale la battaglia per i diritti civili», ricorda la consigliera regionale, «con un emendamento per estendere alle coppie omogenitoriali il congedo parentale per malattia fino ai 14 anni del figlio: una proposta che purtroppo è stata bocciata dalla maggioranza. Ora la destra smetta di discriminare i bambini e dividere gli italiani tra famiglie di serie A e di serie B» conclude Baldin.