Sinistra italiana porta la cittadinanza ad Anguillara di Bolsonaro in Parlamento: «Va cancellata»

È stata presentata, dai senatori di Alleanza Verdi-Sinistra (De Cristofaro, Floridia, Cucchi, Magni) un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale in merito alla cittadinanza onoraria concessa a Jair Bolsonaro da parte del Comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova. Il caso, risalente al 2021, è tornato in queste ore di stretta attualità a causa delle insistenti notizie di stampa che vorrebbero Bolsonaro in fuga da un possibile arresto in Brasile.

I senatori

«La cittadinanza onoraria a Bolsonaro - sottolineano i senatori - rappresenta una vera e propria offesa ai valori democratici e alle relazioni internazionali con il Brasile. Come noto, Bolsonaro ha ripetutamente espresso posizioni inconciliabili coi valori della democrazia e della solidarietà, attaccando violentemente le minoranze e le fasce più povere della popolazione e rendendosi responsabile di gravissime devastazioni ambientali e sanitarie. Da ultimo, stanno emergendo le responsabilità in relazione al grave attacco alla democrazia brasiliana per i fatti occorsi a Brasilia in concomitanza con l'insediamento formale del nuovo Presidente Lula. Per questo - concludono - la cittadinanza onoraria nel Comune di Anguillara Veneta va cancellata quanto prima e, al contempo, vanno assunte tutte le iniziative possibili per evitare che Jair Bolsonaro possa eventualmente sfuggire all'arresto utilizzando richieste di cittadinanza italiana».