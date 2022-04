Sirmax con il progetto "Lean Agile" di Considi aumenta la produttività del 20%

A meno di due anni dall’avvio, sono già tangibili e concreti i risultati del progetto “Lean Agile”, adottato da Sirmax Group grazie alla collaborazione con Considi, società vicentina di consulenza che si occupadi 4.0, Lean production, strategia del miglioramento, direzione e organizzazione aziendale. Si tratta di un progetto che ha rivoluzionato il reparto Ricerca&Sviluppo di Sirmax dotandolo di una nuova organizzazione interna per l’implementazionedi prodotti e processi sempre più innovativi.

La riorganizzazione

Dalla primavera del 2020, Sirmax Group, azienda di Cittadella specializzata in produzione di compound di polipropilene, tecnopolimeri, compound da post-consumo e bio-compound per i più vari settori di applicazione, ha applicato,infatti, una gestione interna che mira all’ottimizzazione dei processi di innovazione. Sono state ripensate pratiche gestionali già utilizzate per poter, oltre che efficientare le produzioni tradizionalmente richieste, aumentare le attività di innovazione, conl’obiettivo di progettare materiali in grado di anticipare i trend del mercato, anche in ottica sostenibile. Per questo scopo, è stato elaborato da Considi un modello specifico, la cui applicazione ha fatto registrare significativi miglioramenti: a 12 mesi di distanza dal go live del sistema Lean Agile, la produttività delle risorse di Ricerca&Sviluppo ha registrato un aumento del 20% (dato calcolato come rapporto tra numero campioni e prototipi con esito positivo e il numero di risorse in Innovation e Development). Il processo prevede di partire da un’idea – ad esempio, una innovativa plastica antibatterica o un nuovo compound adatto al contatto con gli alimenti –; capire se il mercato può gradire il prodotto, attraverso analisi di dati e confronti commerciali; studiarne i tempi di sviluppo e produzione; calcolare il costo e la fattibilità finanziaria; considerare l’adattabilità alle richieste del cliente. In un percorso molto più breve rispetto al passato. «Sirmax è cresciuta negli anni grazie all’eccellenza dei prodotti e alla capacità di saper cogliere l’evoluzione del mercato –spiega il presidente e Ceo di Sirmax Group Massimo Pavin – Oggi dobbiamo cambiare rotta e mentalità, ribaltando il metodo: oggi bisogna focalizzarsi su progetti strategici, concreti e innovativi. Assume, dunque, la massima importanza selezionare le idee giuste per poi trasformarle velocemente in soluzioni innovative e sostenibili». Non si tratta dell’applicazione di un processo ripetitivo e standardizzato, quanto piuttosto di una organizzazione agile in cui si fondono assieme nuove idee creative e uno schema rigoroso di processo che permette un più veloce e puntuale sviluppodella proposta. «Tutto è partito dall’intuizione di Massimo Pavin di ridisegnare completamente l’assetto organizzativo dell’R&D dell’azienda – aggiunge Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi – con l’obiettivo di aumentare la velocità di risposta al mercato, ma nello stesso tempo di intercettare opportunità diverse con nuove applicazioni altamente tecnologiche. Su questo input, Considi ha ideato una struttura estremamente dinamica in cui le varie aree dialogano tra loro in un flusso proattivo».

“A parità di personale, e riallocando le risorse secondo una distribuzione bilanciata, il progetto Lean Agile serve ad essere più veloce e più efficiente – dichiara Dal Pozzo –. Prima l’azienda riceveva le richieste dal mercato e le assolveva personalizzandole a seconda delle esigenze del cliente. Ora, in aggiunta, ottimizza la sua parte propositiva: propone almercato nuovi prodotti di propria ideazione, aumentando qualità, livello di innovazione e sostenibilità”.