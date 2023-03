Riqualificate in città 13 aree gioco: completato il progetto da due milioni di euro

Completato il progetto di riqualificazione delle aree gioco cittadine avviato la scorsa primavera e proseguito per stralci: da questa settimana tutte le aree oggetto di intervento sono aperte e fruibili da famiglie, bambine e bambini.

Aree verdi

Grazie all’importante investimento di due milioni di euro, 13 aree verdi sono state non solo allestite o riallestite con strutture ludiche inclusive, ma sono state oggetto di interventi come il rifacimento dei vialetti, la posa di aree antitrauma in gomma colata, la sistemazione generale dei giardini, l’installazione di nuovi arredi e attrezzature complementari, quali tavoli da pic-nic inclusivi e panchine. Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato 8 aree gioco, oltre a alcune aree verdi nei giardini scolastici.

AREA VERDE QUARTIERE NUMERO NUOVI GIOCHI Parco San Carlo Q2 2 Parco Morandi Q2 7 Parco Milcovich Q2 7 Parco Iris Q3 7 Parco Margherita Hack Q4 5 Parco degli Alpini Q6 8 Giardini del Borgo Q6 5 Giardino della Luna Q6 11

Giochi

A queste si aggiungono altre aree in cui sono stati installati giochi già collocati in altri siti.

Parco delle Farfalle (dove è stato realizzato l’intervento maggiore, realizzando ex novo un’area giochi)

Giardino Goldbacher

Parco dei Frassini

Parco di via Temanza

Area verde via Montà

Tipologia

Sono stati installati giochi a molla, bilici (dondoli), altalene, strutture multifunzione dotate di torri, pedane, scivoli, arrampicate, scale. I giochi sono realizzati in acciaio e materiale plastico, materiali che garantiscono la resistenza non solo alle sollecitazioni dovute all’utilizzo ma anche una resistenza agli agenti atmosferici e al vandalismo. Molti di questi giochi possono essere utilizzati anche da persone con disabilità.

Inclusitivà e accessibilità

Obiettivo dell’amministrazione comunale è creare aree attrezzate integrate, per un pubblico di varie fasce di età e diverse abilità. In fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla riqualificazione dei vialetti esistenti, la cui pavimentazione è stata rinnovata per permettere il transito di carrozzine, passeggini, ausili per la mobilità. Inoltre, sono stati realizzati dei disegni sulla pavimentazione in gomma in modo da agevolare anche gli utenti ipovedenti nella individuazione dei percorsi di accesso ai giochi. Infine, sono stati installati arredi inclusivi come tavoli con panche che consentono il loro utilizzo anche a persone in sedia a rotelle. In alcuni casi, laddove si è provveduto a togliere giochi vetusti, è stata asportata la pavimentazione anti-trauma e ripristinato un suolo naturale, seminando a prato.

Antonio Bressa

Commenta l'assessore al verde Antonio Bressa: «Abbiamo finalmente aperto tutte le nuove aree ludiche nei parchi, oggetto di un grande lavoro di riqualificazione grazie a due milioni di investimento. Agli otto siti previsti inizialmente dal progetto siamo riusciti ad aggiungere anche altre cinque aree verdi che ora sono dotate di nuove strutture per il gioco all'aria aperta. Siamo riusciti a completare i lavori in tutte le aree e a renderle fruibili per l’inizio della primavera, momento in cui vengono più frequentate. L'investimento è stato importante e non sarà l'ultimo, per sviluppare la socialità di bambine e bambini negli spazi verdi attrezzati e dotare la città di servizi di prossimità per le famiglie in tutti i quartieri. Le statistiche ci dicono che in Italia le nuove generazioni hanno ridotto il numero di ore di gioco fuori casa, che invece rappresentano un fattore importante per una crescita sana. Questo è quindi il nostro contributo per far si che Padova si distingua in positivo».