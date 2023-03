Riqualificazione energetica, nuove luci per il campo sportivo dell'Alta Padovana

In questi giorni sono terminati i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione del campo sportivo della “Cartiera” situato in via Roma a Carmignano di Brenta.

Campo sportivo

L’intervento prevedeva la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con i nuovi di ultima generazione a tecnologia led in grado di garantire non solo maggiore illuminazione dell’impianto sportivo ma anche un importante risparmio energetico. Il sindaco Eric Pasqualon dichiara in merito: «Abbiamo investito un importante somma di quasi 20mila euro per riqualificare la pubblica illuminazione del campo da calcio comunale della Cartiera, per mettere nelle condizioni le nostre associazioni calcistiche di poter svolgere le loro attività in impianti funzionali e decorosi. Siamo intervenuti anche nella manutenzione degli spogliatoi sostituendo le porte di entrata». Aggiunge l'assessore allo sport Alberto Lucietto dichiara: «Il nostro sostegno a favore dello sport e dei giovani che lo praticano è uno dei nostri obiettivi principali. Attraverso la riqualificazione delle strutture sportive possiamo garantire lo svolgimento dell’attività sportiva offrendo un’opportunità di crescita ai giovani grazie anche al prezioso aiuto delle associazioni del nostro territorio».