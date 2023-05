Case popolari, oltre 20 milioni di euro per riqualificare 58 condomini con il Superbonus

Saranno 58 gli edifici di edilizia popolare, dislocati nella città di Padova, che saranno riqualificati energeticamente grazie all’accordo stretto tra HSE, Hera Servizi Energia, ATER e Comune di Padova.

Cantieri

I primi cantieri si sono aperti proprio oggi, giovedì 4 maggio, da via Pizzamano e si concluderanno entro la fine dell’anno, coinvolgendo ben 458 unità abitative, che beneficeranno così di un notevole risparmio in termini di consumo energetico. I lavori si svolgeranno grazie all’applicazione del SuperBonus 110, dato che l’edilizia popolare può ancora avvalersi di questo strumento, e l’investimento di HSE ammonta a oltre 20 milioni di euro. Un intervento imponente, che coinvolgerà circa 458 famiglie che risiedono in condomini di diverse zone della città, che porterà a un significativo miglioramento dell’efficientamento energetico dei vari immobili. Si tratta dei primi 58 edifici, in attesa di conferma da parte del Governo delle proroghe necessarie a riqualificare anche le ulteriori 14 palazzine inizialmente previste.

Risparmio energetico

Il risparmio energetico annuo generato da questo progetto per ogni famiglia corrisponde a circa il 30%, grazie a interventi sull’involucro esterno delle abitazioni, come la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e serramenti, e in alcuni casi la realizzazione di impianti fotovoltaici. Questo significa che circa 458 famiglie, considerando i prezzi dell’inverno appena trascorso, risparmieranno all’anno circa 400 euro per il riscaldamento. HSE seguirà l’appalto anche per i successivi 7 anni, occupandosi della manutenzione degli impianti e delle parti comuni, fornendo una garanzia costante sui lavori effettuati.

Giorgio Golinelli

«Un risultato importante, che ci rende particolarmente orgogliosi. La riqualificazione energetica nell’edilizia popolare è stata possibile grazie alla normativa del 110% e dello sconto in fattura che abbiamo integrato all’interno dei progetti di riqualificazione costituita da cappotti, infissi e impianti fotovoltaici - spiega Giorgio Golinelli, amministratore delegato di HSE -. Il tutto portando grandi benefici all’ambiente e diminuendo le emissioni, fattori fondamentali per costruire un futuro sostenibile delle nostre città. Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione con Ater ed il Comune di Padova, con cui abbiamo condiviso il known-how derivato da anni di esperienza nel settore e lo sviluppo di continui progetti di ricerca e innovazione tecnologica».

Sergio Giordani

«Ringrazio Ater e HSE per la determinazione con cui, insieme, siamo riusciti ad ottenere questo risultato. - afferma il sindaco di Padova Sergio Giordani - La collaborazione e la sinergia tra enti pubblici e privati è fondamentale e quando si lavora con l’obiettivo di fare il meglio per il territorio si concretizzano progetti importanti. Parliamo di 58 condomini completamente riqualificati ovvero un beneficio tanto ambientale quanto economico per chi li abita, una direzione che ci siamo impegnati a perseguire in tutti i nostri progetti».

Francesca Benciolini

«Un investimento importante e un’opportunità per migliorare la qualità della vita di molti cittadini e cittadine. - aggiunge l’assessora alle politiche abitative del Comune di Padova Francesca Benciolini -. La riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico è un tema che ci stiamo ponendo con forza, unito a quello dell’acquisizione di ulteriore patrimonio, perché la casa è una delle sfide maggiori che le nostre comunità stanno affrontato».

Tiberio Businaro

«La qualità dell'abitare è un concetto strettamente legato alla riqualificazione degli edifici e alla loro efficienza energetica. In un'ottica di miglioramento è necessario considerare non solo l'aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economico. Infatti, questi interventi non solo contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale, ma anche a migliorare il benessere delle persone che ci vivono. Inoltre, una maggiore efficienza energetica si traduce in una riduzione delle spese domestiche per le famiglie - dichiara il Presidente di Ater Padova Tiberio Businaro. L’Azienda inoltre è impegnata in un ampio piano di riqualificazione grazie al Superbonus 110% che prevede la sistemazione di 1.297 alloggi di proprietà tra Padova e provincia per un investimento complessivo di 122 milioni di euro. “La collaborazione tra Ater Padova, Comune e HSE, che riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’amministrazione, rappresenta un esempio virtuoso che esemplifica in maniera concreta le opportunità date dal Superbonus 110%. Abbiamo sfruttato a pieno questa importante occasione per migliorare la qualità dell'abitare degli assegnatari».