Tutti gli 800 anni... minuto per minuto: online il sito legato alle celebrazioni dell'Università di Padova

800anniunipd.it è il nuovo nuovo sito web legato alle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario dalla fondazione dell’Università di Padova, attivo da lunedì 15 novembre.

Il sito

Il sito, completamente bilingue (inglese e italiano) e facilmente navigabile sia da computer che da smartphone, vuole narrare gli 800 anni di storia dell’Ateneo seguendo una linea temporale che descrive i secoli passati in un percorso per tappe: da quella Padova, che data la prima registrazione notarile di una regolare organizzazione universitaria - lo Studium Patavinum - nel 1222, all’università del nuovo millennio orientata all’internazionalizzazione, allo sviluppo della ricerca, alla specializzazione delle competenze e alla diversificazione dell’offerta formativa. Ecco dunque che 800anniunipd.it diventa lo strumento per raccogliere le voci, i percorsi e i racconti legati al messaggio “Libera il tuo futuro” che caratterizzerà l’anno di celebrazioni che si concluderà nel 2023. Afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova: «Storie di libertà, ricerca, scienza. Con un fil rouge che le tiene unite: la capacità di saper cambiare pensiero e schemi esistenti, di non fermarsi allo status quo, ma andare oltre. Racconti degli 800 anni dell’Università di Padova trovano così spazio nel nuovo sito dedicato all’importante anniversario. In questo modo decliniamo la storia per quello che in fondo è: vicende di donne e uomini, coraggiose e innovatrici, che hanno contribuito a costruire quella “modernità” che ci viene unanimemente riconosciuta. Ed è proprio questo l’augurio che possiamo farci: rimanere moderni, guardare al futuro, consapevoli della grandezza del nostro passato».

Personaggi e storie

800anniunipd.it racconterà personaggi e storie, quell’eredità permanente fatta di insegnamenti, scoperte, parole e azioni che si sostanziano in luoghi, oggetti e opere, farà parlare la sua comunità accademica, lancerà uno sguardo alle prossime generazioni con iniziative speciali che coinvolgono anche ragazze e ragazzi, valorizzerà - anche dal punto di vista architettonico - la presenza dell’università in città, conferendole sempre più il volto di un campus, aperto alla partecipazione della cittadinanza e del territorio. Sottolinea Telmo Pievani, delegato alla Comunicazione e alla divulgazione scientifica dell’Ateneo: «Le celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, iniziate il primo di ottobre, stanno per entrare nel vivo. Per tutto il 2022, avremo grandi ospiti internazionali, una serie di Nobel lecture, conferenze sul tema della libertà tenute da illustri studiosi, e poi spettacoli, installazioni artistiche, mostre, festival, iniziative per i più piccoli. Ma soprattutto, lasceremo alla città un'eredità permanente: una rete di Musei scientifici unica in Italia, integrata dalle aperture del Museo della Natura e dell'Uomo e del Museo delle piante in Orto Botanico. Il nuovo sito web, un ricco portale in continuo aggiornamento, racconterà questa bellissima avventura e sarà il luogo in cui trovare, di settimana in settimana, tutte le informazioni per partecipare alla festa degli 800 anni della nostra Università».

Luoghi ed eventi

Declinando l’ideale di libertà, cuore dell’identità culturale dell’Ateneo e del suo motto Universa Universis Patavina Libertas, le tappe proposte sul sito 800anniunipd.it si intrecceranno con gli eventi del palinsesto, con i luoghi, le tradizioni e i personaggi della nostra storia. Perché l’Università di Padova è certamente tradizione e modernità, ma soprattutto persone, siano essi scienziati o studenti, vicende da narrare e luoghi da ricordare. È il fitto reticolo di relazioni, con la città, con il mondo, con gli studenti stranieri che si può capire che ha reso il nostro Ateneo centro propulsore di incontri, di libertà, di scambi e diffusione della cultura. Un luogo in cui alla disciplina studiata nelle aule universitarie di Padova viene aggiunto l’aggettivo “moderna”: a Padova nasce la scienza sperimentale moderna, l’anatomia moderna e la medicina moderna. In uno stretto intreccio di relazioni, in otto secoli, Padova e la sua Università sono stati stato luogo di incontro, scambio, arrivo e partenza, punto centrale nella diffusione di cultura e conoscenza nel mondo. Ma gli 800 anni di storia, di scienza, di insegnamenti e di scoperte si materializzano anche nel suo patrimonio eccezionale di edifici, musei, luoghi, oggetti, gabinetti scientifici, opere monumentarie e pittoriche. Allora 800anniunipd.it diventa il contenitore di quel che possiamo definire l’“eredità permanente”: i progetti di lungo respiro che coinvolgono in prima istanza i musei dell’Ateneo patavino - il Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli e il Museo storico della Biodiversità vegetale all'Orto botanico - quelli di recupero, restauro e restituzione anche alla città.

Minuto per minuto

800anniunipd.it, fino al termine delle celebrazioni nel 2023, racconterà minuto-per-minuto quel passato che è ponte verso il futuro: come il nuovo rapporto fra università e città all'insegna della rigenerazione e trasformazione urbana con i progetti del Beato Pellegrino, Piave Futura o del Polo di Ingegneria alla Fiera, Casa dello studente Fusinato, Complesso di via Campagnola e Nido d’infanzia Milla Baldo Ceolin. Nella ricca sezione “Eventi” vengono raccolti tutti gli appuntamenti aperti alla cittadinanza e quelli istituzionali, i cicli di incontri, le mostre, gli spettacoli e i convegni dalle cerimonie ufficiali, ai cicli d’incontri, alle mostre, gli spettacoli, i convegni, e molto altro. Non solo, 800anniunipd.it avrà una sezione dedicata alle tante iniziative organizzate nel solco dell’anniversario: pubblicazioni scientifiche, editoria didattica per bambini, premi di studio e medaglie celebrative. Dalla ricca sezione di news di 800anniunipd.it si potrà rimanere aggiornati sulle attività in corso, mentre dalla home page sarà possibile lasciare un contatto per ricevere tutti gli aggiornamenti attraverso una newsletter.