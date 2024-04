Nuove linee del tram, online il sito Internet che informa i cittadini sui cantieri

Nell’ambito della campagna informativa sull’avvento delle due nuove linee tranviarie a Padova è stato realizzato uno specifico sito Internet dove poter reperire tutte le informazioni sul sistema Smart, dai progetti delle linee future alle notizie sui lavori in corso.

Tram

Nel sito si possono trovare una sezione dedicata al Sir2, una al Sir3 e una anche al Sir1; una sezione dedicata agli aggiornamenti sui vari cantieri in corso sia per il tram che per i sottoservizi, una sezione dedicata alle notizie e una corposa sezione dedicata alle domande frequenti sull’opera e sull’intero sistema. È presente anche un form nella sezione “contatti” in cui sarà possibile, da parte di tutti i cittadini, inoltrare domande o richieste specifiche. In particolare, nelle sezioni dedicate alle singole linee, è possibile anche visualizzare e scaricare l’intero progetto. Nella pagina del Sir3 si trova caricato l’esecutivo, mentre nel Sir2 è presente il progetto definitivo che verrà aggiornato non appena disponibile la documentazione ufficiale. Il sito verrà via via implementato con il materiale sempre aggiornato: verranno dedicate sezioni specifiche agli altri comuni coinvolti dal sistema Smart, saranno pubblicati tutti i dovuti monitoraggi ambientali e naturalmente via via sarà arricchito con foto e video.

Sito Internet

Il sito è stato sviluppato e realizzato da SuperflyLab ed è disponibile a questo link. L'assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Un ulteriore strumento che abbiamo voluto con Aps Holding per orientare le persone nel comprendere la grande trasformazione che la città si appresta ad affrontare. In particolare nella sezione sulle FAQ abbiamo provato a rispondere a molte delle domande che la cittadinanza ci rivolge e nei prossimi mesi implementeremo con nuovo materiale man mano che si entra nel vivo della realizzazione anche del Sir2. Presto uno spazio dedicato anche ai comuni contermini interessati dall’opera in modo che si possa dare risposte anche a quesiti e richieste molto specifiche per ogni territorio».