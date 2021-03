Tipicità padovane e italiane: nuovo portale di vendita on line

Più 150% di vendite on line di prodotti agroalimentari nel 2020. I dati, elaborati da Nielsen, dimostrano un boom dell’approvvigionamento direttamente dal pc nell’anno della pandemia, per questioni di sicurezza e comodità. Da qui la scelta di Cia di predisporre un portale, www.dalcampoallatavola.it (già pienamente operativo), che propone tipicità della provincia di Padova e di tutta Italia.

Come funziona

Con un semplice click si possono mettere in un carrello virtuale prodotti quali cereali, legumi, dolci, farine, olio e vino. La presentazione del portale è in programma, via web, mercoledì 17 marzo alle 20 nell’ambito di un ciclo di incontri sull’agricoltura multifunzionale, organizzato da Cia Padova. Il primo di questi è in programma domani, mercoledì 10 marzo alle 20, con un confronto con il Consorzio Agrituristico di Mantova sul tema della vendita diretta: on line e tramite il sistema delle consegne a domicilio; a seguire, appunto il 17 marzo, l’appuntamento con il nuovo sito di e-commerce dedicato alle eccellenze agroalimentari. Il 24 marzo alle 20 in agenda il convegno “Agricoltura multifunzionale tra normativa e marketing”, mentre il 31 marzo alle 20 alcune aziende del circuito Spesa in campagna condivideranno delle buone pratiche relative alla vendita diretta. Tutte le informazioni sui link e i collegamenti attivati per l’occasione sull’home page del sito www.ciapd.it.