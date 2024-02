Smart City, il Comune chiude con WindTre il primo protocollo con un privato per la città digitale

Il Comune di Padova e WindTre hanno siglato un protocollo d’intesa, il primo di questo genere per il Comune di Padova, con cui l’amministrazione intende aprire a tutti i soggetti interessati allo sviluppo di strategie di crescita e di formazione, perché la pubblica amministrazione sappia affrontare in modo sempre più efficace le sfide della transizione digitale. L’accordo si inserisce nell’ambito della strategia verso la smart city che il Comune sta avviando attraverso una serie di tavoli di lavoro e collaborazioni con realtà pubbliche e private, con l’obiettivo di accrescere le competenze tecnologiche dell’amministrazione e progettare servizi innovativi dedicati a cittadini e imprese.

Il protocollo

Con il protocollo d’intesa, Comune di Padova e WINDTRE intendono scambiare punti di vista sulle potenzialità delle tecnologie digitali affinché, grazie ad una visione di ampio periodo, possano scaturire esperienze eticamente, ambientalmente e socialmente sostenibili nell’ambito delle telecomunicazioni, atte a fornire risposte concrete alla crescente esigenza di servizi digitali per la comunità. Nello specifico, il protocollo prevede la costituzione di un tavolo di lavoro per verificare la possibilità di sviluppare e realizzare attività/iniziative di interesse comune negli ambiti: Smart City, Eventi Istituzionali, Education, Innovation Hub Locali. La partecipazione al tavolo non comporterà alcun onere per le parti in termini economici.

WindTre

WindTre si pone a supporto delle istituzioni locali per continuare nel percorso di transizione digitale verso la città smart, grazie a soluzioni per l’ottimizzazione della mobilità intelligente, la tutela dell’ambiente e l’evoluzione dei servizi al cittadino, con l’obiettivo di disegnare la transizione digitale e “green” del territorio comunale. Tra le attività proposte da WindTre nell’ambito del protocollo d’intesa, la “Smart City Transformation Academy”, iniziativa di educazione digitale dedicata alle Pubbliche Amministrazioni dove vengono affrontati i temi legati all’uso delle tecnologie digitali per migliorare l’ambiente e la qualità della vita nelle città.

La firma

Alla firma del protocollo, insieme ai manager di WindTre ha presenziato l’assessora con delega al Programma Agenda Digitale e ai Servizi Informatici e Telematici Margherita Cera. Francesca Chiocchetti, Direttrice Public Affairs di WindTreE, afferma: «Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune nella trasformazione digitale e sostenibile della città. Padova è un’importante meta turistica e sede di una delle più grandi zone industriali d'Europa, oltre che di un centro logistico d’eccellenza come l’Interporto. In questo contesto, WINDTRE si propone di supportare l’amministrazione e il territorio con soluzioni evolute di Big Data Analytics, che consentono di studiare i flussi di mobilità, al fine di migliorare la gestione del traffico e dei servizi di trasporto urbano, non solo in occasione di grandi eventi, ma anche nella quotidianità»

Le parole dell'assessora Cera

L’assessora con delega al Programma Agenda Digitale e ai Servizi Informatici e Telematici Margherita Cera commenta: «La transizione digitale deve essere vista come uno strumento strategico per lo sviluppo della città, ma è una sfida che deve essere affrontata in sinergia, con il supporto e le competenze di partner e stakeholder. La firma del protocollo con WindTre è un risultato che contribuisce ad alimentare l’ecosistema dell’innovazione in città e vuole essere il primo di una serie di collaborazioni che si affiancano ai lavori del Council of Innovation, animato da Camera di Commercio e Università, oltre agli altri attori dell’innovazione della città. Questo protocollo si inserisce infatti nell’ambito delle azioni per l’implementazione della Smart City, dove stiamo mettendo in cambio diverse azioni in sinergia con le Istituzioni e con il mondo produttivo della città»

Smart City

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WindTre è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni Esg (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.