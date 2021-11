Smart mobility, a Padova gli Stati generali delle città intelligenti

Disegnare insieme il futuro delle città intelligenti di domani, tra mobilità autonoma e connessa, nuove infrastrutture urbane, pubblica amministrazione digitale, edifici a impatto zero e fonti energetiche green. Questo l’obiettivo della seconda edizione di City Vision , l’evento ideato da Fiera di Padova e Blum, che conclude il percorso a tappe del 2021 con l’evento annuale “Gli Stati Generali delle città intelligenti”, in programma il 30 novembre e 1° dicembre, in presenza e in streaming (link per iscriversi ), al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova. Due giornate per parlare di città intelligenti con ospiti di rilievo nazionale ed europeo e mostrare le direttrici di sviluppo future per la città. Ma soprattutto per mettere a confronto e in dialogo il mondo dell’amministrazione – nazionale e territoriale – con il sistema delle imprese e quello dell’innovazione.

Lanzillotta

«Con City Vision Padova si conferma nel ruolo di federatrice delle città intelligenti d’Italia – spiega Domenico Lanzilotta , co-founder di Blum – e non a caso il pomeriggio del 30 novembre sarà dedicato a uno scambio di esperienze con sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia per condividere buone pratiche, esigenze e soluzioni, in un confronto che coinvolgerà anche imprese e professionisti. Il primo dicembre, invece, il focus si concentra su Padova, in una prospettiva 2030: sindaco, rettrice, categorie economiche offriranno visioni, spunti e richieste sulla città di domani».

Veronesi

«Dopo il successo dei tre forum verticali, organizzati in modalità ibrida fisica e virtuale, la community di City Vision torna ad incontrarsi in presenza nel suo appuntamento più importante dell’anno, un confronto fatto di proposte concrete e soluzioni per il futuro delle nostre città» dichiara il direttore generale di Padova Hall Luca Veronesi . «Fiera di Padova è attiva nella creazione di un network di sistema, tra imprese, associazioni e pubblica amministrazione che vada a vantaggio di città sempre più smart, sostenibili e connesse. Un obiettivo possibile grazie anche al nostro ruolo di hub dell’innovazione radicato al centro di una città come Padova, che promette nei prossimi anni di diventare esempio virtuoso di intelligent city a livello nazionale».

Il programma

Il programma prevede l’avvio dei lavori martedì 30 novembre alle ore 17.30 con i saluti istituzionali di Francesco Calzavara , assessore alla Programmazione, e-government, agenda digitale Regione Veneto, Antonio De Caro, sindaco di Bari e Presidente ANCI e Sergio Giordani, sindaco di Padova e delegato ANCI all’innovazione. Quattro i temi su cui si concentrerà la prima giornata: in “European vision” , Federica Bordelot di Eurocities farà il punto sulle opportunità dell’Europa per le intelligent cities; a seguire “Smart Government” , un focus su semplificazione, innovazione e connessione, parole chiave sui cui si basa lo sviluppo della pubblica amministrazione digitale: con Armando Fiumara, head of marketing B2G – business to government, Enel X, Fabrizio Liberatore, local public sector sales director, Dell Technologies, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Paolo Petralia Camassa, assessore all’Innovazione del Comune di Palermo e Benedetta Squittieri, assessora all’Innovazione tecnologica e agenda digitale del Comune di Prato. Alle 18.25 il focus si sposta sulla “Smart Mobility” , uno sguardo sugli ecosistemi urbani di domani con al centro il tema della mobilità intelligente, autonoma e connessa: con Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità, Provincia autonoma di Bolzano, David Sepahi Hassanabadi, senior manager, responsabile smart city e IoT, Intellera Consulting, Carlo Pasqualetto, delegato all’innovazione del Comune di Padova, Adriana Nepote, assessore alla Smart City del Comune di Mantova e Nicolino Colonnelli, assessore Urbanistica e territorio del Comune di Alba Adriatica. La giornata si chiude con un panel sul tema “Smart Energy & Building” , in cui si tratterà di comunità energetiche autosufficienti, edifici a impatto zero, infrastrutture urbane smart: con Silvia Celani, head of Innovation ACEA, Andrea Lo Giudice VP - sustainable finance advisory di UniCredit, Ruggiero Colonna, Milano City Alliance (Assolombarda), Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla e Michele Pianetta, ANCI Piemonte e vicesindaco di Villanova Mondovì (CN). Il programma prosegue mercoledì 1 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30 con un dialogo con il sindaco di Padova, intervistato dal giornalista Claudio Malfitano, sulle prospettive della città futura e su Padova Intelligent City. Quindi uno sguardo su “Padova 2030: un sogno da condividere” con il coinvolgimento di imprese, commercio, professioni, artigianato, agricoltura: dalle categorie economiche una visione per Padova sostenibile. Interverranno Antonio Santocono, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, Sergio Giordani, sindaco di Padova, Paolo Gubitta professore ordinario di Organizzazione aziendale e imprenditorialità, Università degli studi di Padova, Pier Mattia Avesani, Uqido e Mauro Conti, Cybersecurity National Lab, Università degli studi di Padova. Chiusura dal titolo “Universa universis: focus on future”, con un’intervista del giornalista Paolo Cagnan alla rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli che farà il punto sull’ateneo patavino e i suoi 800 anni di storia proiettati verso il futuro.

