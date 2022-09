Torna la Smile Run, la corsa che ha come missione aiutare bambini e ragazzi più sfortunati

“Correre fa (del) bene”: è questo lo spirito con cui domenica 11 settembre si svolgerà la 3° edizione di SMILE RUN, la corsa non competitiva che colorerà di giallo le vie di Padova per raccogliere fondi a favore delle associazioni del territorio che hanno fatto del sostegno a bambini e ragazzi la propria missione. Anche quest’anno la corsa si svolgerà nel cuore di Padova con partenza ed arrivo in Prato della Valle, dove sarà allestito lo Smile Village con spettacoli e intrattenimento. Due i percorsi previsti: uno da 5 km e uno da 10 km. I proventi dell’evento (10 € di quota di iscrizione a persona) saranno interamente devoluti a “Team for Children ONLUS”, “L’isola che c’è ONLUS” e “Il Sogno di Stefano ONLUS”, per sostenere i loro progetti.

La corsa

Aperta alle persone di ogni età e livello di preparazione, SMILE RUN sarà un’occasione di incontro e divertimento per tutti: bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare ad una giornata di sport e beneficenza. Maddalena Corvaglia sarà la madrina di questa terza edizione. Ogni partecipante alla SMILE RUN contribuirà con la sua iscrizione a sostenere le associazioni del territorio, per continuare il progetto che nelle precedenti edizioni ha raccolto oltre 42.000 € devoluti in beneficenza. I proventi delle iscrizioni dell’edizione 2022 aiuteranno i progetti di beneficenza di “Team for Children ONLUS”, “L’isola che c’è ONLUS” e “Il Sogno di Stefano ONLUS”.

Le associazioni

Team for Children ONLUS collabora da più di 13 anni con i medici e il personale del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova per supportare i bambini e i ragazzi affetti da cancro e leucemie infantili, insieme alle loro famiglie. L’Isola che c’è - Associazione Hospice Pediatrico ONLUS sostiene da oltre 10 anni il Centro Regionale per le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico, occupandosi di bambini con problematiche di dolore e inguaribilità e delle loro famiglie. Il sogno di Stefano ONLUS sostiene da quasi 20 anni i bambini malati di rene, aiutandoli ad avere una vita normale, dando aiuto logistico, educativo e psicologico anche alle loro famiglie e promuovendo la ricerca scientifica.

Il percorso

La corsa avrà inizio alle 18:00 in Prato della Valle. Due i percorsi nel cuore della città: 10 km e 5 km, entrambi con arrivo in Prato della Valle dove ci saranno i festeggiamenti di rito. Entrambi gli itinerari, che si snoderanno nel centro storico di Padova attraversando la Basilica di Sant’Antonio, Duomo e Specola, sono consultabili sul sito della corsa e sono scaricabili in formato gpx. Lungo il percorso e all’arrivo saranno presenti i punti ristoro per i partecipanti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Dalle ore 10.00 in Prato della Valle sarà allestito lo Smile Village: food truck, musica e intrattenimento faranno compagnia ai partecipanti prima, durante e dopo la corsa. Madrina di questa 3° edizione di SMILE RUN sarà Maddalena Corvaglia, l’animazione sarà a cura di Radio Padova e Mc FIT. Durante tutta la giornata sono previste molte attività collaterali in Prato della Valle: corsi di spinning, yoga e crossfit, contest e challenge a premi, educazione stradale per bambini e ragazzi a cura della Polizia Municipale di Padova. Il costo di iscrizione è di 10 euro a persona. È possibile iscriversi online sul sito www.smilerun.it o fisicamente nei negozi Non Solo Sport a Padova (via Venezia), Albignasego (C.C. Ipercity e Strada Battaglia) e Sarmeola (Le Brentelle e via S.Antonio). In alternativa, sarà possibile iscriversi anche la mattina di domenica 11 settembre, a partire dalle 10.00, presso i desk allestiti in Prato della Valle.

I promotori

Smile Run è una corsa non competitiva organizzata da YAK Agency e Charity Running, con il sostegno in qualità di sponsor di Antenore Energia, Cherry Bank, Alifax, Ceccato Automobili, Non Solo Sport, Mc FIT, CMP, Tecno Crane, BAAP Bergamaschi, Onclusive. La corsa è patrocinata da CONI, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 6 Euganea, Croce Verde Padova, Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo.