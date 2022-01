Smog, Arpav conferma l'allerta rosso: Euro 5 diesel fermi fino a mercoledì

Prosegue il livello di allerta rosso per l’inquinamento atmosferico. Come comunicato in mattinata da Arpav, almeno fino a mercoledì rimarranno intatte le misure di limitazione del traffico, con i veicoli Euro 5 diesel commerciali fermi fino al 26 gennaio. Le previsioni meteo però non stanno aiutando, ed è molto probabile che il semaforo rosso venga confermato anche dal prossimo bollettino.

Le regole

Con il livello di allerta rosso le nuove regole riguardano principalmente i veicoli commerciali: infatti oltre alle limitazioni previste dal livello arancio vengono bloccati per mezza giornata, dalle 8.30 alle 12.30, anche i veicoli commerciali Euro5 a gasolio. Per gli impianti termici rimane il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per le combustioni all'aperto le regole non cambiano rispetto ai livelli precedenti, rimane il divieto di combustione all’aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, divieto di falò e barbecue; divieto di spandimento di liquami zootecnici. Con l’allerta rossa decadono anche alcune deroghe (t,u,v), consultabili in Padovanet tramite la pagina generale: https://www.padovanet.it/informazione/limitazioni-del-traffico-stagione-invernale-20212022#39444