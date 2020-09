Smog e limitazioni del traffico, misure di contenimento al via dal primo ottobre: il vademecum

Al via da giovedì primo ottobre a Padova le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Limitazioni del traffico

Le misure vengono applicate dall'1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il Comune di Padova, fino al 31 dicembre 2020, applica le misure dello scorso anno. Secondo l'intesa tra le Regioni del bacino padano, infatti, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il blocco dei veicoli Euro 4 diesel, che era previsto dall'1 ottobre 2020 già con il livello di allerta verde, viene posticipato al mese di gennaio o ottobre 2021 (la data sarà definita nei prossimi mesi). Secondo l'Accordo di bacino padano i provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di Arpav in merito ai dati di concentrazione di PM10. La comunicazione di Arpav viene trasmessa, al Comune, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo) e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Ulteriori info sono disponibili a questo link.

Limitazioni impianti riscaldamento

