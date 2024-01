Soccorso Alpino di Padova, rinnovata la fiducia a Daniele Tonin

Rinnovati i capi e i vicecapi delle Stazioni del Soccorso alpino e speleologico Veneto, che resteranno in carica per il triennio 2024/2026. Sono la maggior parte i soccorritori che si confermano ai vertici e mettono nuovamente a disposizione della propria Stazione tempo, impegno e responsabilità, tanti i nuovi ingressi, alcuni capi e vice storici lasciano il loro posto, dopo aver dato tantissimo al sodalizio. Nel Soccorso alpino di Padova confermato Daniele Tonin, che sarà affiancato al posto di Leonardo Calaon da Laura Pegge.

«Gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico sono veri e propri angeli che spesso mettono a repentaglio la loro incolumità per salvare la vita agli altri. A loro va tutta la nostra riconoscenza e ai nuovi vertici delle varie stazioni del Veneto il più caloroso augurio di buon lavoro», .ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, in relazione alla nomina dei nuovi responsabili delle Stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto.

«Proprio in questo periodo – aggiunge il Governatore – non passa giorno che non si abbia notizia di interventi, via terra o con l’elicottero, molti dei quali pericolosi, da parte di soccorritori del Cnsas, chiamati a salvare frequentatori delle montagne, spesso inesperti o imprudenti, che si trovano in situazioni di difficoltà. Loro, donne e uomini del Soccorso Alpino, la montagna la amano e la conoscono come pochi, ma la conoscenza è in questo caso affiancata da generosità e altruismo che li spingono anche oltre la soglia di sicurezza per salvare una vita o prestare soccorso a un infortunato. Sono certo – conclude Zaia – che i nuovi dirigenti delle Stazioni continueranno a tenere altissimo il valore del loro operato e guadagnarsi, una volta di più, tutta la nostra riconoscenza».