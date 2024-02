Gruppo giovani di Ance Padova, la nuova presidente è Sofia Cardin

Ora è tutta al femminile la dirigenza dell’Ance di Padova: anche il gruppo dei giovani costruttori, come i senior, hanno eletto una donna, Sofia Cardin, quale presidente provinciale.

Giovani

Il gruppo è all’interno del sistema nazionale composto da quasi 2.000 giovani imprenditori del settore edile con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. Con Sofia Cardin (Cardin Cesare e Figli srl) sono stati designati vice presidenti Alberto Cavaliere (Ci.Gi. Esse srl) e Edward Nardello (Nardello Guido e Figli srl). Il Consiglio direttivo è composto oltre che dalla presidenza da altri sei rappresentanti: Alessandra Cavaletti (Rws srl), Federico Graziani (Cos.Idra srl), Giacomo Lorenzin (Gallo Road srl), Alex Simioni (General Scavi srl), Claudio Veronese (Veronese Impianti Spa) e Luise Marco Zampieri (Luise Impermeabilizzazioni). I giovani di Ance Padova sono un gruppo di imprenditori del settore edile provenienti da imprese di antica tradizione, tramandate dai propri genitori o anche fondatori e soci di nuove aziende, che hanno tra gli obiettivi la difesa del settore e che contribuiscono al futuro dell’edilizia in un’ottica di impegno civile e di innovazione e sostenibilità ambientale. Essere parte dei Giovani Ance non solo significa entrare nella grande famiglia degli imprenditori edili padovani, veneti e italiani, ma vuol dire contribuire a costruire un percorso, una visione a lungo termine, che determinerà il volto delle costruzioni italiane del futuro. Esperienze, idee, valori che messi a frutto insieme ci rendono più forti non solo come imprenditori ma come cittadini.

Sofia Cardin

Sofia Cardin è laureanda in Giurisprudenza sulla Sicurezza nel lavoro, ambientale e dei prodotti ed è attiva nell’impresa di costruzioni di famiglia. «Sono onorata di essere stata scelta dai miei colleghi e colleghe a rappresentare i giovani costruttori padovani. Mi riprometto di essere all’altezza di una tradizione di rappresentanza che è sempre stata fondamentale nel sistema Ance. Dobbiamo crescere sia come imprenditrici e imprenditori che come Gruppo associativo perché abbiamo capito che solo facendo rete e collaborando a più ampio raggio possiamo affrontare la realtà sempre più complessa. Inviterò quanto prima anche i giovani ingegneri e architetti per un confronto e magari per promuovere iniziative comuni. Lavoreremo per promuovere la Scuola edile e l’innovazione. Credo che nell’edilizia i cambiamenti saranno molti in questa fase di transizione e penso, ad esempio, alla rigenerazione urbana e anche umana, alla restituzione del suolo, alla riqualificazione degli edifici e alla riduzione delle strutture energivore e a nuove infrastrutture meno impattanti. Invito già da ora tutti i giovani che conducono, a vario titolo, imprese edilizie a contattarmi perché soltanto mettendo insieme idee e forze si può fare meglio. Riusciremo a migliorare e a far crescere le nostre imprese e tutto il Gruppo giovani Ance».