Sold out per il concerto di Ultimo, Zed e amministrazione indicano regole e dove parcheggiare

Tutto esaurito per il concerto di Ultimo previsto sabato prossimo all'Euganeo. BigliettI finiti su “ticketmaster” e sold out come due volte all'Olimpico di Roma, al Maradona di Napoli e a San Siro. La tappa padovana è prevista sabato 6 luglio. Vista la grande affluenza prevista però, l'amministrazione ha predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere lo stadio. A tutti i fan in possesso del biglietto, visti i controlli di sicurezza straordinari che verranno effettuati, è sconsigliato arrivare dopo le 17:30 (il concerto inizia alle 21).

Chi arriverà in auto avrà a disposizione i seguenti parcheggi: parcheggio Sud (adiacente allo stadio in viale Nereo Rocco con l'accesso consentito da corso Australia verso viale Nereo Rocco e disponibile anche per moto e biciclette), parcheggio Nord in via Due Palazzi, parcheggio Gran Teatro Geox all'ex Foro Boario di corso Australia, in via Tassinari (da cui poi parte un percorso pedonale per raggiungere lo stadio, disponibile anche per i bus turistici organizzati, che obbligatoriamente dovranno lasciare il mezzo al Geox). Poi ci sono i parcheggi serviti dal bus navetta: Limena, nelle zone adiacenti a via Cesare Battisti, Bata e hotel Crowne Plaza in via del Santo, l'Ex Canova in via Sarpi, il Central park di via Annibale da Bassano e quello tra Fiera e Tribunale in via Goldoni. Il servizio di bus navetta al ritorno sarà attivo dal termine del concerto alla fine del servizio, accompagnando quindi le persone fino all'ultima auto. Saranno due le linee a disposizione: la linea 1 congiunge i parcheggi in zona Fiera, Stazione e Sarpi allo stadio Euganeo, mentre la linea 2 i parcheggi di Limena allo stadio Euganeo, con fermate in via Cesare Battisti, zona Bata, hotel Crowne Plaza e ovviamente stadio.