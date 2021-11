Museo dell'uomo e della natura e museo della biodiversità, la Camera di Commercio investe 300mila euro

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova che si terranno fino al 2023, la Camera di Commercio di Padova supporterà le iniziative dell’Ateneo e il suo programma di festeggiamenti, e contribuirà, in particolare, alla realizzazione di un nuovo percorso museale universitario cittadino che sarà costituito dal Museo della Natura e dell’Uomo a Palazzo Cavalli e dal Museo storico della biodiversità vegetale all’Orto Botanico, investendo in tali attività 300mila euro (100mila euro nel 2021, 100mila euro nel 2022 e 100mila euro nel 2023).

Accordo

È quanto previsto dall’accordo di collaborazione sottoscritto da Cciaa e Università degli Studi di Padova con l’obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio culturale esistente con proposte di respiro internazionale per la ricchezza dei contenuti e il ricorso alle più avanzate tecniche espositive. Il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono commenta così l’accordo: «Il nostro prestigioso Ateneo raggiunge un traguardo storico. Per contribuire a festeggiare questo importante anniversario la Camera di Commercio ha deciso di impegnarsi nel fornire il proprio supporto alla promozione degli eventi celebrativi e di dare il proprio apporto alla nascita e allo sviluppo di progetti museali che, non solo andranno ad arricchire il già poderoso patrimonio storico e scientifico della città, ma costituiranno un vero e proprio lascito per le future generazioni. Siamo sicuri che il successo di queste iniziative e il conseguente ampliamento dell’offerta culturale daranno nuova linfa al turismo cittadino e regionale e avranno ricadute più che positive sullo sviluppo del territorio».