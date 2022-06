Città green, indennità in busta paga per i dipendenti comunali che andranno a lavoro in bici

Più soldi in busta paga per i dipendenti comunali che andranno a lavoro in bicicletta. L'amministrazione ha concordato con i sindacati un piano per incentivare l'utilizzo della bicicleta, utilizzando i fondi risparmiati dai buoni pasto non erogati durante il lockdown 2020. Si chiama "Bike to Work": «Per la prima volta con la nuova legge di bilancio si può fare del welfare aziendale», spiega l'assessora alle Risorse Umane, Francesca Benciolini. «Abbiamo deciso di utilizzarli così, perché era un'idea che avevamo da sempre ma non potevamo realizzare. Questo per noi significa sostenibilità ambientale, meno traffico e un ottimo incentivo per i nostri dipendenti». «È un modo nuovo di pensare alla mobilità sostenibile, facendolo a vantaggio proprio e alla collettività. Speriamo di poterlo rendere strutturale e che diventi un modello anche per altre realtà», aggiunge l'assessore alla Mobilità, Andrea Ragona.

Come funziona

Possono partecipare tutti i dipendenti, consentendo il monitoraggio dei propri itinerari tra l'abitazione e il luogo di lavoro attraverso un'app e ricevendo in cambio 0,20 euro per ogni chilometro percorso in bicicletta (anche elettrica), fino a un massimo di 50 euro mensili. Queste condizioni resteranno in vigore fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria, fissata in 45 mila euro dall'accordo sindacale. Per poter partecipare il dipendente dovrà scaricare sul proprio smartphone un'applicazione di propria scelta (es. Komoot, Strava, Garmin etc.) che registri i percorsi casa-lavoro e viceversa e di scaricare gli stessi in formato "gpx". Poi dovrà autenticarsi, collegandosi ad un'apposita piattaforma on line messa a disposizione dal Comune di Padova (accessibile al link https://www.bike2work.cloud) e al primo accesso potrà entrare nel proprio profilo, dove poi potrà effettuare le operazioni di certificazione degli spostamenti effettuati. I file verranno archiviati in un server messo a disposizione dalla ditta incaricata ed elaborati nel rispetto della sicurezza e riservatezza. Il buono mobilità maturato da ciascun dipendente sarà accreditato trimestralmente nella busta paga del dipendente a partire dal quinto mese di attivazione dell'iniziativa, e successivamente dopo il secondo mese dalla chiusura del trimestre.