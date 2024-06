Solidarietà alimentare: l'iniziativa al supermercato delle Terme

L'associazione Auser, in collaborazione con il comune di Montegrotto Terme, organizza per sabato prossimo, 22 giugno, dalle 9 alle 18 presso il supermercato Famila di via Aureliana una raccolta straordinaria di alimenti destinati al banco di solidarietà alimentare. Le persone che si recheranno a fare la spesa potranno acquistare e poi donare al banco scatolame, olio, riso, biscotti o prodotti per la prima colazione, marmellata, miele, caffè, tè, zucchero, sale, prodotti per l'igiene personale e per la casa.

«Questo servizio - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta- attivo da molto tempo, si è rivelato negli anni fondamentale nel dare risposte concrete e immediate alle persone che si trovano in situazione di fragilità. Ringraziamo i volontari dell’ Auser che mettono a disposizione il loro tempo per la collettività». L’associazione Auser gestisce il Banco di solidarietà alimentare che, tre volte alla settimana, fornisce di generi di prima necessità a circa 150 persone , segnalate dai servizi sociali, e che si trovano in situazioni di difficoltà economica. «Voglio ringraziare anticipatamente - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello tutti i cittadini che sabato doneranno qualcosa dimostrando, come le altre volte, la loro generosità e sensibilità; sono la dimostrazione di una comunità che è attenta e solidale verso di chi ha più bisogno».