Dall’Etiopia all’Ucraina, passando per Padova: un anno di cooperazione dell'Orto di Marco

Più di 120 persone hanno partecipato alla cena di fine anno e di raccolta fondi organizzata da L'Orto di Marco, organizzazione di volontariato attiva dal 2016 nel territorio euganeo. L'Associazione opera con progetti di cooperazione in Etiopia ma anche nel nostro territorio euganeo, supportando famiglie e comunità in difficoltà. Durante la serata sono state ripercorse le missioni e i progetti portati a termine nel 2022 che sono stati davvero molti e significativi. Dall'acquisto e l'installazione di banchi in legno per le aule e gli alunni di una scuola della Diocesi di Emdibir, in Etiopia e l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico per il fabbisogno energetico della clinica ospedaliera della stessa comunità, fino alla missione in Ukraina per portare beni e medicinali all'ospedale di Leopoli e il ritorno con 8 profughi che hanno trovato prima accoglienza ad Abano e Montegrotto Terme.

Le tappe

E poi ancora la missione bimestrale a Trieste in favore de La Linea d'Ombra che cura e assiste i profughi in arrivo dalla rotta balcanica e ai quali viene negato il posto in accoglienza: sono stati raccolti e distribuiti giubbotti invernali, sciarpe, berretti, guanti e medicinali, il progetto Scatole di Natale che raccoglie scatole natalizie preparate dai cittadini a favore di persone e famiglie bisognose, l'incarico di organizzare, nel 2023, il 29° Abano Football Trophy, il torneo internazionale di calcio giovanile. Non ultima, l'inaugurazione della nuova sede, in via Moretto da Brescia, 30 ad Abano Terme.

Busoli

«Sabato è stata una giornata di festa che ha riunito, attorno ad un favoloso menu cucinato dai nostri volontari, tutti i cittadini che credono nelle nostre attività e nei nostri progetti e ci supportano in maniera speciale, contribuendo, tramite il dono, alla cura di chi è in situazione di necessità» afferma Enrica Busoli, Presidente de L'Orto di Marco e una delle organizzatrici fondamentali della serata. Alla serata ha partecipato anche il vicesindaco di Abano Terme, Francesco Pozza, che ha pubblicamente ringraziato il lavoro dei volontari che hanno aiutato, durante il lockdown, anche gli studenti meno abbienti del Comune. «Ci auguriamo che anche altre persone, viste tutte le attività che svolgiamo durante l'anno, possano trovare la voglia di partecipare come volontari attivi alla nostra Associazione: l'anima de l'Orto di Marco sono le persone e il loro grande cuore» conclude Emanuele Babolin, fondatore e consigliere dell'Associazione.